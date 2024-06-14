14 Haziran Aydın'da yangın söndürme çalışmalarında bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 17:11 - Güncelleme:

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Bugün Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale edilirken bir uçak sert düşüş ile Bafa Gölü'ne düştü. Vatandaşların gündeminde ise ölü, yaralı var mı sorusu yer alırken uçağın neden düştüğü de merak konusu oldu. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.