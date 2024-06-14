Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 14 Haziran Aydın'da yangın söndürme çalışmalarında bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü

14 Haziran Aydın'da yangın söndürme çalışmalarında bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale edilirken bir uçak sert düşüş ile Bafa Gölü'ne düştü. Vatandaşların gündeminde ise ölü, yaralı var mı sorusu yer alırken uçağın neden düştüğü de merak konusu oldu. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale edilirken bir uçak Bafa Gölü'ne sert düşüş yaşadı. Endişelendiren haberin ardından ise uçak kazasında son durum araştırıldı.

DİDİM BAFA GÖLÜ'NE UÇAK MI DÜŞTÜ, ÖLÜ VAR MI?

Bugün Didim'e makilik bir alanda meydana gelen orman yangınına müdahale edilirken THK’ya ait yangın söndürme uçağı, 16.30 gibi su aldığı esnada burun kısmı suya battı. Pilot ve diğer personelin kurtarılması için birçok AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine gönderildi.
14 Haziran Aydın'da yangın söndürme çalışmalarında bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü - 1. Resim

AYDIN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

14 Haziran günü Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki meydana gelen yangının sebebi henüz bilinmezken havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangını! Bafa Gölü'nden su alan söndürme uçağı sert iniş yaptıAnkara sağanak ve doluya teslim! Ağaç, otomobilin üzerine devrildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yurt dışı çıkış harcı zammından sonra ücretlerin 1.000 ila 1.750 TL aralığında olması bekleniyor - HaberlerYurt dışı çıkış harcı zammından sonra ücretlerin 1.000 ila 1.750 TL aralığında olması bekleniyorEfor Çay Sanayi, 14,50 TL'den eşit dağıtımla halka arz oluyor - HaberlerEfor Çay Sanayi, 14,50 TL'den eşit dağıtımla halka arz oluyorErzurum İslami İlimler Akademisi'nden Filistin'e selam - HaberlerErzurum İslami İlimler Akademisi'nden Filistin'e selamTrendyol Express kargo bayramda resmi tatil sebebiyle çalışmıyor - HaberlerTrendyol Express kargo bayramda resmi tatil sebebiyle çalışmıyorDinimiz İslam'a göre arefe günü oruç tutulabilir ve sevap kazandırır - HaberlerDinimiz İslam'a göre arefe günü oruç tutulabilir ve sevap kazandırır14 Haziran günü Gaziantep Şahinbey'de su kesintisi 23.00'e kadar devam edecek - Haberler14 Haziran günü Gaziantep Şahinbey'de su kesintisi 23.00'e kadar devam edecek
Sonraki Haber Yükleniyor...