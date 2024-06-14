14 Haziran Aydın'da yangın söndürme çalışmalarında bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale edilirken bir uçak sert düşüş ile Bafa Gölü'ne düştü. Vatandaşların gündeminde ise ölü, yaralı var mı sorusu yer alırken uçağın neden düştüğü de merak konusu oldu. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale edilirken bir uçak Bafa Gölü'ne sert düşüş yaşadı. Endişelendiren haberin ardından ise uçak kazasında son durum araştırıldı.
DİDİM BAFA GÖLÜ'NE UÇAK MI DÜŞTÜ, ÖLÜ VAR MI?
Bugün Didim'e makilik bir alanda meydana gelen orman yangınına müdahale edilirken THK’ya ait yangın söndürme uçağı, 16.30 gibi su aldığı esnada burun kısmı suya battı. Pilot ve diğer personelin kurtarılması için birçok AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine gönderildi.
AYDIN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
14 Haziran günü Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki meydana gelen yangının sebebi henüz bilinmezken havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi