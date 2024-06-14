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14 Haziran günü Gaziantep Şahinbey'de su kesintisi 23.00'e kadar devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
14 Haziran günü Gaziantep Şahinbey&#039;de su kesintisi 23.00&#039;e kadar devam edecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Gaziantep'te meydana gelen su kesintisinin ardından ne zaman bitecek araştırılırken kesintinin nerelerde olduğu merak edildi. GASKİ'nin verilerine göre bugün oluşan arıza çalışmaları yapılıyor. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde oluşan kesintinin saat kaçta sona ereceği araştırıldı.

Bugün 2 ilçede oluşan su kesintisine dair yapılan çalışmalar devam ederken vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. 14 Haziran günü için yapılan duyuruların ardından vatandaşlar su kesintisi için uyarılmıştı. İşte kesintinin biteceği saat..

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

GASKİ'de yer alan bilgilere göre 14 Haziran günü meydana gelen su kesintisinin olduğu yerler ve saatleri belli oldu.

Şahinbey ilçesinin Abdülhamithan, Barış, Beydilli, Cemal Gürsel, Dumlupınar, Düztepe, Esentepe, Etiler, Fırat, Gümüştekin, Güneykent, Güzelvadi, İnönü, Kahvelipınar, Karataş, Karayılan, Kıbrıs, Mavikent, Narlıtepe, Nuripazarbaşı, Savcılı, Şahintepe, Türkmenler, Ulaş, Vatan ve Yeditepe Mahallelerinde kesinti 13.00'te başlarken 23.00'te son bulacak.

14 Haziran günü Gaziantep Şahinbey'de su kesintisi 23.00'e kadar devam edecek - 1. Resim

Şehitkamil ilçesinde ise kesinti  8 Şubat, Boyno, Eyüpsultan, Hacıbaba, Karacaoğlan, Karşıyaka, Mevlana, Pirsultan ve Selimiye Mahallelerinde olurken 13.00'te başlayıp 23.00'te bitecek.

Çalışmalar, Hacibaba İçme Suyu Arıtma Tesisinde devam eden, içme suyu kapasite artırımı işi 1.etap çalışması sebebiyle gerçekleştiriliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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