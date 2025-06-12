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14 Haziran ŞOK Aktüel kataloğu ürünleri! Kamp sandalyesi, termos, masa ŞOK'a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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14 Haziran ŞOK Aktüel kataloğu ürünleri! Kamp sandalyesi, termos, masa ŞOK&#039;a geliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ŞOK 14-21 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Buna göre, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listesinde bu hafta kamp sandalyesi 289 TL'den katlanır kare kamp masası 499 TL'den satışa çıkacaktır. İşte 14 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listeleri...

Haziran ayının gelmesiyle beraber yaz sezonu açıldı. ŞOK Market, kamp ve piknik severler için yeni kampanyalı ürünlerini duyurdu.

Kampanyada termal piknik çantası 100 TL'den satışa sunulurken, plaj ve kamp sandalyeleri modeline göre 289 TL ile 1.190 TL arasında değişen fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. 

Ayrıca, termal piknik çantaları başta olmak üzere buz aküsü, masa örtüleri ve piknik setleri gibi birçok pratik ürün de uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak.

14 Haziran ŞOK Aktüel kataloğu ürünleri! Kamp sandalyesi, termos, masa ŞOK'a geliyor - 1. Resim

14 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ!

Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL

Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL 

Kamp Sandalyesi 289 TL 

Kamp Taburesi 99,95 TL

Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL

Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

Katlanır Alüminyum Masa 999 TL

Kamp Termos 999 TL

Buzzy Termos 999 TL

Buz Aküsü 18,50 TL 

Silindir Model Termal Piknik Çantası 129 TL

Termal Piknik Çantası 100 TL

Yemek Termosu 469 TL

Pompalı Termos 319 TL

Çelik Termos 469 TL

Desenli Termos Çanta 199 TL

Minderli Piknik Seti 199 TL

Ekose Masa Örtüsü 75 TL

100x140 cm PVC Masa Örtüsü 75 TL

140x140 cm PVC Masa Örtüsü 89,95 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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