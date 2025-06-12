14 Haziran ŞOK Aktüel kataloğu ürünleri! Kamp sandalyesi, termos, masa ŞOK'a geliyor
ŞOK 14-21 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Buna göre, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listesinde bu hafta kamp sandalyesi 289 TL'den katlanır kare kamp masası 499 TL'den satışa çıkacaktır. İşte 14 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listeleri...
Haziran ayının gelmesiyle beraber yaz sezonu açıldı. ŞOK Market, kamp ve piknik severler için yeni kampanyalı ürünlerini duyurdu.
Kampanyada termal piknik çantası 100 TL'den satışa sunulurken, plaj ve kamp sandalyeleri modeline göre 289 TL ile 1.190 TL arasında değişen fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
Ayrıca, termal piknik çantaları başta olmak üzere buz aküsü, masa örtüleri ve piknik setleri gibi birçok pratik ürün de uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak.
14 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ!
Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL
Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL
Kamp Sandalyesi 289 TL
Kamp Taburesi 99,95 TL
Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL
Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL
Katlanır Alüminyum Masa 999 TL
Kamp Termos 999 TL
Buzzy Termos 999 TL
Buz Aküsü 18,50 TL
Silindir Model Termal Piknik Çantası 129 TL
Termal Piknik Çantası 100 TL
Yemek Termosu 469 TL
Pompalı Termos 319 TL
Çelik Termos 469 TL
Desenli Termos Çanta 199 TL
Minderli Piknik Seti 199 TL
Ekose Masa Örtüsü 75 TL
100x140 cm PVC Masa Örtüsü 75 TL
140x140 cm PVC Masa Örtüsü 89,95 TL