14 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Birinci olan isim belli oldu

Gelinim Mutfakta 14 Mayıs Çarşamba günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Beyza arasından 14 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

14 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Beyza arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor.

14 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?

Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Gizem ve Sahra yemeğini yetiştiremediği için eksi 2 aldı. Beyza'da hem yetiştiremediği hem eksik ürün olduğu için eksi 2 aldı.

14 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 22

Sahra: 17

Gizem: 9

Beyza: 9

13 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 20

Gizem: 15

Beyza: 13

Sahra: 8

12 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Beyza: 21

Ezgi: 18

Sahra: 18

Gizem: 5

14 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

14 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

14 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Ezgi oldu.