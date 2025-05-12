15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde
A101 15 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Bu hafta ev elektronik ürünleri, teknoloji aletleri, temel gıda malzemeleri, silikon, boya, fırça gibi ev yenileme malzemeleri geliyor. 15 Mayıs Perşembe günü A101 aktüel fırsatlarıyla onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.
A101, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her kesime hitap eden ürün yelpazesi ile yakından takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor.
15 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g: 189 TL
Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg: 149 TL
Tuzlu Fıstık 1 Kg: 125 TL
İşlenmiş Yer Fıstığı 250 g: 55 TL
Enerji İçeceği 355 ml: 57,50 TL
55" 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Led TV: 25.999 TL
32" 82 Ekran HD Ready Frameless Android 13 Smart Led TV: 5.999 TL
65" 165 Ekran QLED Google TV: 22.999 TL
Buzdolabı: 18.999 TL
Beyaz Cam Ankastre Set (Fırın+Ocak+Davlumbaz): 7.999 TL
Çamaşır Makinesi: 8.999 TL
Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti: 349 TL
Lisanslı Yastık Kılıfı: 149 TL
Lisanslı 10000 MAh Powerbank: 399 TL
Lisanslı Dijital Baskül: 399 TL
Oyuncak Küçük Tabanca: 199 TL
Oyuncak Şehir İnşaat Araçları: 199 TL
Oyuncak Arabalar (Çeşitli): 379 TL
Oyuncak Sevimli Bloklar: 299 TL
Döküm Kare/Krep/Pancake Tava: 349 TL
Bambu Kapaklı Boroksilkat Demlik: 279 TL
Helen Kupa: 35 TL
Ayaklı Servis Tabağı: 299 TL
Kadın/Erkek Tek Bantlı Terlik: 149 TL
3 Çekmeceli/Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.999 TL
Katlanır Çamaşır Sepeti: 199 TL
Silikon Tabancası 299 TL
Ahşap Papli Çekiç 89,50 TL
5 Parça Tornavida Seti 199 TL