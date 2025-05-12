15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 15:10 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 15:10 - Güncelleme:

A101 15 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Bu hafta ev elektronik ürünleri, teknoloji aletleri, temel gıda malzemeleri, silikon, boya, fırça gibi ev yenileme malzemeleri geliyor. 15 Mayıs Perşembe günü A101 aktüel fırsatlarıyla onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.

A101, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her kesime hitap eden ürün yelpazesi ile yakından takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. 15 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g: 189 TL Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg: 149 TL Tuzlu Fıstık 1 Kg: 125 TL İşlenmiş Yer Fıstığı 250 g: 55 TL Enerji İçeceği 355 ml: 57,50 TL 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Led TV: 25.999 TL 32" 82 Ekran HD Ready Frameless Android 13 Smart Led TV: 5.999 TL 65" 165 Ekran QLED Google TV: 22.999 TL Buzdolabı: 18.999 TL Beyaz Cam Ankastre Set (Fırın+Ocak+Davlumbaz): 7.999 TL Çamaşır Makinesi: 8.999 TL Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti: 349 TL Lisanslı Yastık Kılıfı: 149 TL Lisanslı 10000 MAh Powerbank: 399 TL Lisanslı Dijital Baskül: 399 TL Oyuncak Küçük Tabanca: 199 TL Oyuncak Şehir İnşaat Araçları: 199 TL Oyuncak Arabalar (Çeşitli): 379 TL Oyuncak Sevimli Bloklar: 299 TL Döküm Kare/Krep/Pancake Tava: 349 TL Bambu Kapaklı Boroksilkat Demlik: 279 TL Helen Kupa: 35 TL Ayaklı Servis Tabağı: 299 TL



Kadın/Erkek Tek Bantlı Terlik: 149 TL 3 Çekmeceli/Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.999 TL Katlanır Çamaşır Sepeti: 199 TL Silikon Tabancası 299 TL Ahşap Papli Çekiç 89,50 TL 5 Parça Tornavida Seti 199 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan