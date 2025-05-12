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15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A101 15 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Bu hafta ev elektronik ürünleri, teknoloji aletleri, temel gıda malzemeleri, silikon, boya, fırça gibi ev yenileme malzemeleri geliyor. 15 Mayıs Perşembe günü A101 aktüel fırsatlarıyla onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.

A101, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her kesime hitap eden ürün yelpazesi ile yakından takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. 

15 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g: 189 TL

Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg: 149 TL

15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu

Tuzlu Fıstık 1 Kg: 125 TL

İşlenmiş Yer Fıstığı 250 g: 55 TL

Enerji İçeceği 355 ml: 57,50 TL

A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs

55" 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Led TV: 25.999 TL

32" 82 Ekran HD Ready Frameless Android 13 Smart Led TV: 5.999 TL

65" 165 Ekran QLED Google TV: 22.999 TL

A101 bu hafta hangi ürünler var 15 Mayıs

Buzdolabı: 18.999 TL

Beyaz Cam Ankastre Set (Fırın+Ocak+Davlumbaz): 7.999 TL

Çamaşır Makinesi: 8.999 TL

15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde - 4. Resim

Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti: 349 TL

Lisanslı Yastık Kılıfı: 149 TL

Lisanslı 10000 MAh Powerbank: 399 TL

Lisanslı Dijital Baskül: 399 TL

15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde - 5. Resim

Oyuncak Küçük Tabanca: 199 TL

Oyuncak Şehir İnşaat Araçları: 199 TL

Oyuncak Arabalar (Çeşitli): 379 TL

Oyuncak Sevimli Bloklar: 299 TL

15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde - 6. Resim

Döküm Kare/Krep/Pancake Tava: 349 TL

Bambu Kapaklı Boroksilkat Demlik: 279 TL

Helen Kupa: 35 TL

Ayaklı Servis Tabağı: 299 TL

15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde - 7. Resim

Kadın/Erkek Tek Bantlı Terlik: 149 TL

3 Çekmeceli/Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.999 TL

Katlanır Çamaşır Sepeti: 199 TL

15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde - 8. Resim

Silikon Tabancası 299 TL

Ahşap Papli Çekiç 89,50 TL

5 Parça Tornavida Seti 199 TL

15 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu 15 Mayıs! Buzdolabı, silikon tabancısı ve birçok ürün indirimde - 9. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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