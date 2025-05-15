15 Mayıs bugünkü maç programı: Günün maç takvimi belli oldu
15 Mayıs bugünkü maç programı açıklandı. Süper Lig, TFF 1. Lig, Laliga, Premier Lig, Seria A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig 15 Mayıs günün maçları ve yayınlanacağı yerler belli oldu.
Bugünkü maçları takip etmek isteyen futbolseverler 15 Mayıs bugün hangi maçlar var araştırıyor. 15 Mayıs Perşembe günün maç programı belli oldu.
15 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
TFF 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur
16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK | TRT Spor
20:00 İstanbulspor - Boluspor | TRT Spor
LaLiga
20:00 Osasuna - Atletico Madrid
20:00 Rayo Vallecano - Real Betis
22:30 Espanyol - Barcelona
22:30 Getafe - Athletic Bilbao
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:55 Al-Qadsiah - Al Wahda
19:05 Al Riyadh - Al Shabab Riyadh
21:00 Al Raed - Al Ittihad-Jeddah
TFF 3.Lig Yükselme Play Off 3. Tur
16:00 K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
16:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK
16:00 Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor
16:00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka