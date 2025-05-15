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15 Mayıs bugünkü maç programı: Günün maç takvimi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Mayıs bugünkü maç programı: Günün maç takvimi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Mayıs bugünkü maç programı açıklandı. Süper Lig, TFF 1. Lig, Laliga, Premier Lig, Seria A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig 15 Mayıs günün maçları ve yayınlanacağı yerler belli oldu.

Bugünkü maçları takip etmek isteyen futbolseverler 15 Mayıs bugün hangi maçlar var araştırıyor. 15 Mayıs Perşembe günün maç programı belli oldu. 

15 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

TFF 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur

16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK | TRT Spor

20:00 İstanbulspor - Boluspor | TRT Spor

LaLiga

20:00 Osasuna - Atletico Madrid

20:00 Rayo Vallecano - Real Betis

22:30 Espanyol - Barcelona

22:30 Getafe - Athletic Bilbao

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al-Qadsiah - Al Wahda

19:05 Al Riyadh - Al Shabab Riyadh

21:00 Al Raed - Al Ittihad-Jeddah

TFF 3.Lig Yükselme Play Off 3. Tur

16:00 K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

16:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK

16:00 Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor

16:00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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