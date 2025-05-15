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15 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 15 Mayıs Perşembe günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Beyza arasından 15 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

15 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Beyza arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 

15 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Mayıs Perşembe günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor. 

Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 

15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

15 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi belli olunca haberimizde yer alacak. 

15 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. 15 Mayıs puan durumu henüz belli olmadı ancak dünün puanları şu şekilde:

Ezgi: 22

Sahra: 17

Gizem: 9

Beyza: 9

15 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl? - 2. Resim

ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi çeyrek altınında sahibi oluyor. 15 Mayıs çeyrek altın kazananı açıklanınca haberimizde yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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