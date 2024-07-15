15 Temmuz’da kapalı olacak yollar ve güzergahlar için herhangi bi duyuru yapılmadı

2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken bu sene (2024) çeşitli yerlerde anma törenler gerçekleştiriliyor. Milyonlarca vatandaşın katılacağı etkinlikler düzenlenirken 15 Temmuz'da yollar kapalı mı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı merak edildi.

Darbe girişiminde zaferi kutlarken hayatını kaybeden şehitlerimiz için de anma törenleri gerçekleştirilecek. Bugün yapılacak olan törenlere katılmak isteyenler ise 15 Temmuz'da hangi yolların kapalı olacağı araştırıldı.

15 TEMMUZ BUGÜN YOLLAR KAPALI MI, HANGİ?

8. yıldönümü olan 15 Temmuz'da kapalı olan yol ve güzergah duyurusu yapılmazken şu an için kapalı bir yol bulunmuyor. Resmi bir açıklama gelmesi halinde bugün kapalı olacak yollara haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sebebiyle düzenlenen etkinlikler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Çiçek Bırakılması yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Çiçek Bırakılması töreni, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası ile başladı.

BUGÜN 15 TEMMUZ KÖPRÜ KAPALI MI, AÇIK MI 2024?

Geçtiğimiz sene kapalı olan köprünün bu sene kapalı olmasına dair resmi bir duyuru henüz gelmemesi sebebiyle köprü açık olacak.