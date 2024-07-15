Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 15 Temmuz’da kapalı olacak yollar ve güzergahlar için herhangi bi duyuru yapılmadı

15 Temmuz’da kapalı olacak yollar ve güzergahlar için herhangi bi duyuru yapılmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Temmuz’da kapalı olacak yollar ve güzergahlar için herhangi bi duyuru yapılmadı
15 Temmuz Anma Törenleri, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken bu sene (2024) çeşitli yerlerde anma törenler gerçekleştiriliyor. Milyonlarca vatandaşın katılacağı etkinlikler düzenlenirken 15 Temmuz'da yollar kapalı mı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı merak edildi.

Darbe girişiminde zaferi kutlarken hayatını kaybeden şehitlerimiz için de anma törenleri gerçekleştirilecek. Bugün yapılacak olan törenlere katılmak isteyenler ise 15 Temmuz'da hangi yolların kapalı olacağı araştırıldı.

15 TEMMUZ BUGÜN YOLLAR KAPALI MI, HANGİ?

8. yıldönümü olan 15 Temmuz'da kapalı olan yol ve güzergah duyurusu yapılmazken şu an için kapalı bir yol bulunmuyor. Resmi bir açıklama gelmesi halinde bugün kapalı olacak yollara haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sebebiyle düzenlenen etkinlikler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Çiçek Bırakılması yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Çiçek Bırakılması töreni, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası ile başladı.

15 Temmuz’da kapalı olacak yollar ve güzergahlar için herhangi bi duyuru yapılmadı - 1. Resim

BUGÜN 15 TEMMUZ KÖPRÜ KAPALI MI, AÇIK MI 2024?

Geçtiğimiz sene kapalı olan köprünün bu sene kapalı olmasına dair resmi bir duyuru henüz gelmemesi sebebiyle köprü açık olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Alman futbolunda bir veda daha! Thomas Müller milli takımı bıraktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2016’da gerçekleşen 15 Temmuz’un üzerinden 8 yıl geçti - Haberler2016’da gerçekleşen 15 Temmuz’un üzerinden 8 yıl geçtiAnkara 15 Temmuz etkinliklerine göre "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehitler anılacak - HaberlerAnkara 15 Temmuz etkinliklerine göre "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehitler anılacakKPSS Eğitim Bilimleri sonuçları 23 Ağustos'ta erişime açılacak - HaberlerKPSS Eğitim Bilimleri sonuçları 23 Ağustos'ta erişime açılacakKPSS lisans sınavı soru ve cevaplarını birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor - HaberlerKPSS lisans sınavı soru ve cevaplarını birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor2024 KPSS puan hesaplamasına göre 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor - Haberler2024 KPSS puan hesaplamasına göre 4 yanlış 1 doğruyu götürüyorKPSS lisans sınavı 130 dakika sürerken, Eğitim Bilimleri oturumu 100 dakika sürecek - HaberlerKPSS lisans sınavı 130 dakika sürerken, Eğitim Bilimleri oturumu 100 dakika sürecek
Sonraki Haber Yükleniyor...