16 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını alan gelin

Gelinim Mutfakta 16 Haziran Pazartesi final bölümünde heyecan doruktaydı. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitledi. 16 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 16 Haziran 2025 tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isimler merak edilirken yarışmaya bir gelin veda edecek.

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen programda gelinler kaynanalardan yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

16 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, Ezgi, Sahra, Nur ve Seren arasında birincilik yarışı devam ediyor. Final aşamasında ilk hafta geride kalırken çeyrek altın sayısı birinciyi belirlemek için kritik öneme sahip. Yarışmacılar kaynanalardan en yüksek puanı alarak günün birincisi olmaya çalışıyor. 16 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi Ezgi oldu.

16 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTIN DURUMU

Final yolunda ilerleyen Gelinim Mutfakta yarışmacıları, 20 günlük final maratonunun 6. gününde yarışıyor. İlk çeyrek altını Nur alırken ikinci çeyrek altının sahibi Ezgi oldu, üçüncü altını ise Sahra aldı. Dördüncü altını da kazanan Ezgi'yi haftanın finalinde Seren bir altınla takip etti. 16 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altınının sahibi Ezgi oldu. Ezgi toplamda 3 altının sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta programında gelinlerin topladıkları çeyrek altınlar birinci olmalarında kritik önem taşıyor. Çeyrek altın tablosu son hali:

Ezgi: 2

Sahra: 1

Seren: 1

Nur: 1

16 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

EZGİ- 20 puan- 3 çeyrek altın

SAHRA- 15 puan- 1 çeyrek altın

NUR-9 puan- 1 çeyrek altın

SEREN- 7 puan - 1 çeyrek altın