16 Mayıs Cuma deprem listesi! Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?
Son dakika depremler 16 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli tablosu her gün güncelleniyor. Dün Konya'da meydana gelen depremin ardından son olarak saat 08.09'da Malatya Pütürge'de 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Art arda yaşanan depremlerin ardından gözler "Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun cevabına çevrildi.
Son dakika depremler 16 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu merak edilip araştırılıyor. Son olarak saat 08.09'da Malatya Pütürge'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşanan deprem sonrasındA "Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulatılıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD son 100 deprem listesi şu şekildedir;
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-05-15 17:11:38
|37.5075
|27.04028
|6.52
|ML
|1.5
|Ege Denizi - [17.41 km] Söke (Aydın)
|2025-05-15 16:54:27
|38.77333
|43.33361
|7.06
|ML
|1.5
|Tuşba (Van)
|2025-05-15 16:44:55
|38.29139
|38.80361
|7.0
|ML
|2.0
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-15 16:43:34
|40.2
|28.4675
|7.0
|ML
|1.5
|Ulubat Gölü - [03.02 km] Karacabey (Bursa)
|2025-05-15 16:17:02
|39.03639
|29.58028
|7.0
|ML
|1.6
|Gediz (Kütahya)
|2025-05-15 16:07:48
|39.69389
|26.40694
|7.0
|ML
|1.3
|Ezine (Çanakkale)
|2025-05-15 15:46:36
|39.06528
|33.27611
|18.27
|MW
|5.2
|Kulu (Konya)
|2025-05-15 15:41:30
|37.69361
|31.86694
|7.0
|ML
|1.4
|Beyşehir (Konya)
|2025-05-15 15:38:11
|38.45694
|29.14389
|7.0
|ML
|0.7
|Ulubey (Uşak)
|2025-05-15 15:36:33
|38.50889
|29.32111
|7.02
|ML
|0.9
|Ulubey (Uşak)
|2025-05-15 15:34:57
|38.46194
|29.13944
|7.04
|ML
|0.7
|Ulubey (Uşak)
|2025-05-15 15:05:51
|39.91917
|28.86806
|7.43
|ML
|1.6
|Orhaneli (Bursa)
|2025-05-15 14:52:18
|37.89111
|37.82
|7.0
|ML
|1.4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|2025-05-15 14:26:06
|40.78694
|31.49
|9.71
|ML
|1.6
|Merkez (Bolu)
|2025-05-15 14:22:15
|38.69056
|37.23861
|12.35
|ML
|1.9
|Gürün (Sivas)
|2025-05-15 14:14:22
|40.66389
|36.58278
|14.74
|ML
|2.1
|Erbaa (Tokat)
|2025-05-15 13:39:25
|39.83167
|26.28111
|8.22
|ML
|1.3
|Ezine (Çanakkale)
|2025-05-15 13:33:42
|40.85222
|28.3
|7.67
|ML
|1.7
|Marmara Denizi - [23.57 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-15 13:24:18
|39.41306
|29.26833
|7.0
|ML
|1.2
|Emet (Kütahya)
|2025-05-15 13:21:56
|39.36139
|29.30667
|7.25
|ML
|1.3
|Emet (Kütahya)
|2025-05-15 13:15:46
|39.45944
|27.16028
|7.0
|ML
|1.2
|Havran (Balıkesir)
|2025-05-15 13:13:51
|38.31972
|38.92778
|9.34
|ML
|2.0
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-15 12:57:37
|39.58611
|27.83833
|7.0
|ML
|1.5
|Altıeylül (Balıkesir)
|2025-05-15 12:55:43
|38.27278
|38.57528
|7.0
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|2025-05-15 12:24:50
|38.89111
|27.11
|9.1
|ML
|1.6
|Aliağa (İzmir)
|2025-05-15 12:22:43
|38.17528
|38.19528
|7.0
|ML
|2.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-15 12:14:02
|38.08444
|38.43889
|7.0
|ML
|0.9
|Çelikhan (Adıyaman)
|2025-05-15 12:13:35
|39.20528
|29.8075
|7.0
|ML
|1.4
|Aslanapa (Kütahya)
|2025-05-15 11:54:57
|37.25417
|27.87083
|7.0
|ML
|1.6
|Milas (Muğla)
|2025-05-15 11:35:44
|39.16306
|27.63139
|7.0
|ML
|1.4
|Soma (Manisa)
|2025-05-15 11:30:52
|36.84583
|37.14389
|7.0
|ML
|2.1
|Polateli (Kilis)
|2025-05-15 11:24:08
|37.17306
|28.40222
|18.23
|ML
|2.0
|Menteşe (Muğla)
|2025-05-15 11:24:08
|37.17472
|28.40333
|19.16
|ML
|1.9
|Menteşe (Muğla)
|2025-05-15 11:21:45
|41.25833
|28.88417
|9.95
|ML
|1.2
|Eyüp (İstanbul)
|2025-05-15 11:03:29
|38.15194
|36.52806
|6.82
|ML
|2.0
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-05-15 11:02:32
|40.0575
|35.22444
|7.29
|ML
|1.9
|Sorgun (Yozgat)
|2025-05-15 10:52:14
|39.98889
|33.35611
|7.08
|ML
|1.0
|Elmadağ (Ankara)
|2025-05-15 10:46:43
|39.34028
|28.1025
|11.22
|ML
|1.8
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-05-15 10:38:53
|39.90806
|28.80889
|7.05
|ML
|1.5
|Orhaneli (Bursa)
|2025-05-15 10:26:43
|40.81611
|28.28556
|10.39
|ML
|1.6
|Marmara Denizi - [27.76 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-15 10:20:33
|40.10944
|28.57389
|7.01
|ML
|1.7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|2025-05-15 09:47:57
|40.55972
|36.04861
|11.79
|ML
|2.5
|Merkez (Amasya)
|2025-05-15 09:39:01
|40.54417
|36.06778
|10.73
|ML
|1.2
|Merkez (Amasya)
|2025-05-15 09:12:35
|37.55889
|35.99722
|8.97
|ML
|1.5
|Sumbas (Osmaniye)
|2025-05-15 09:11:09
|37.88861
|43.1775
|7.06
|ML
|1.8
|Çatak (Van)
|2025-05-15 09:11:03
|37.79611
|30.48778
|7.0
|ML
|1.3
|Merkez (Isparta)
|2025-05-15 08:56:11
|40.85778
|28.35583
|7.01
|ML
|1.5
|Marmara Denizi - [20.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|2025-05-15 08:27:22
|39.65944
|27.90167
|11.19
|ML
|1.3
|Karesi (Balıkesir)
|2025-05-15 08:22:08
|40.40972
|37.20639
|11.97
|ML
|2.1
|Reşadiye (Tokat)
|2025-05-15 07:57:55
|39.24222
|40.1475
|6.99
|ML
|1.5
|Yayladere (Bingöl)
|2025-05-15 07:46:35
|39.65056
|27.84278
|10.62
|ML
|1.3
|Karesi (Balıkesir)
|2025-05-15 07:35:58
|40.21222
|34.63389
|9.68
|ML
|1.1
|Sungurlu (Çorum)
|2025-05-15 07:33:39
|37.05556
|29.06861
|7.0
|ML
|0.9
|Acıpayam (Denizli)
|2025-05-15 07:19:53
|35.425
|32.81861
|7.66
|ML
|2.0
|Akdeniz
|2025-05-15 07:15:12
|38.25722
|38.32028
|7.68
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-15 06:54:18
|38.92917
|27.09778
|6.12
|ML
|1.2
|Aliağa (İzmir)
|2025-05-15 06:28:01
|38.04194
|37.65333
|7.02
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-05-15 05:57:02
|40.85306
|28.40361
|11.5
|ML
|1.1
|Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|2025-05-15 05:55:02
|40.7025
|42.65611
|7.0
|ML
|1.6
|Göle (Ardahan)
|2025-05-15 05:28:37
|38.06278
|38.49944
|6.7
|ML
|1.1
|Sincik (Adıyaman)
|2025-05-15 05:21:59
|39.18694
|28.90444
|7.32
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-15 05:21:35
|38.60278
|39.985
|6.83
|ML
|1.0
|Palu (Elazığ)
|2025-05-15 05:11:43
|37.95333
|36.48444
|7.0
|ML
|1.8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-05-15 05:02:49
|38.37
|37.80444
|8.72
|ML
|1.5
|Akçadağ (Malatya)
|2025-05-15 04:56:44
|38.99028
|27.56583
|7.02
|ML
|1.0
|Akhisar (Manisa)
|2025-05-15 04:37:15
|39.19417
|28.96778
|12.46
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|2025-05-15 04:34:24
|38.30472
|38.21861
|7.06
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-15 04:28:36
|38.26944
|38.73694
|12.96
|ML
|1.2
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-15 04:25:13
|39.18278
|28.89528
|7.18
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-05-15 04:20:12
|38.12417
|36.82333
|6.92
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-05-15 04:18:52
|40.33806
|42.20806
|11.31
|ML
|3.2
|Narman (Erzurum)
|2025-05-15 04:08:40
|40.85167
|34.45528
|10.44
|ML
|3.1
|İskilip (Çorum)
|2025-05-15 04:06:10
|38.36028
|38.91944
|7.26
|ML
|1.3
|Sivrice (Elazığ)
|2025-05-15 03:35:37
|39.22972
|28.93361
|6.46
|ML
|1.8
|Simav (Kütahya)
|2025-05-15 03:25:20
|39.11861
|41.67444
|7.56
|ML
|1.1
|Varto (Muş)
|2025-05-15 03:23:55
|38.15833
|37.82417
|7.06
|ML
|2.1
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-05-15 03:11:47
|39.20389
|28.93472
|11.33
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|2025-05-15 03:07:20
|38.62083
|44.20167
|13.13
|ML
|1.0
|Saray (Van)
|2025-05-15 03:06:05
|40.78333
|31.49861
|11.34
|ML
|1.1
|Merkez (Bolu)
|2025-05-15 02:57:01
|40.36306
|27.28528
|8.43
|ML
|1.0
|Biga (Çanakkale)
|2025-05-15 02:50:27
|37.27472
|36.79139
|10.9
|ML
|1.2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|2025-05-15 02:37:32
|40.82833
|28.15583
|8.91
|ML
|1.1
|Marmara Denizi - [22.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-15 02:03:44
|38.02556
|37.18417
|9.42
|ML
|1.2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|2025-05-15 01:48:58
|42.39111
|27.82889
|7.55
|ML
|0.9
|Karadeniz
|2025-05-15 01:47:44
|40.83111
|28.17417
|8.91
|ML
|1.1
|Marmara Denizi - [23.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-15 01:46:20
|39.50972
|29.35167
|9.27
|ML
|1.3
|Tavşanlı (Kütahya)
|2025-05-15 01:27:45
|38.25667
|38.69639
|12.75
|ML
|0.8
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-15 01:20:49
|37.84056
|36.42639
|7.0
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-05-15 01:18:11
|38.33639
|38.22528
|6.83
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-15 01:08:01
|36.42
|36.24444
|6.8
|ML
|1.5
|Belen (Hatay)
|2025-05-15 01:04:55
|37.82583
|36.41306
|5.06
|ML
|2.2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|2025-05-15 01:02:04
|38.24111
|38.81028
|12.14
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-15 00:54:33
|38.50639
|40.34667
|8.31
|ML
|1.3
|Genç (Bingöl)
|2025-05-15 00:42:38
|37.12444
|36.635
|7.0
|ML
|1.4
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|2025-05-15 00:35:18
|36.86389
|34.09611
|8.44
|ML
|1.0
|Erdemli (Mersin)
|2025-05-15 00:22:33
|38.01972
|37.60194
|6.99
|ML
|1.3
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-05-15 00:14:41
|40.83694
|35.16
|6.95
|ML
|1.2
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|2025-05-14 23:32:48
|39.01833
|41.00528
|14.35
|ML
|2.4
|Solhan (Bingöl)
|2025-05-14 23:32:24
|39.02944
|41.01
|15.37
|ML
|2.2
|Solhan (Bingöl)
|2025-05-14 23:18:57
|38.73861
|39.765
|19.24
|ML
|1.3
|Kovancılar (Elazığ)
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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.05.15 16:44:53 38.2622 38.6858 20.4 -.- 2.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.15 16:17:02 39.0392 29.5837 5.4 -.- 1.8 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 16:07:48 39.6658 26.4203 11.3 -.- 1.6 -.- SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.05.15 15:46:36 39.0580 33.2677 6.9 -.- 5.2 5.2 KIRKKUYU-KULU (KONYA) İlksel
2025.05.15 14:36:32 36.3487 25.4668 12.3 -.- 0.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.15 14:26:05 40.8097 31.4832 5.0 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2025.05.15 14:22:15 38.6210 37.3678 6.9 -.- 1.8 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.05.15 14:14:22 40.6892 36.5608 6.6 -.- 2.5 -.- ERBAA (TOKAT) İlksel
2025.05.15 13:48:46 36.3580 25.4328 4.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.15 13:33:42 40.8023 28.3072 3.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.15 12:54:21 35.2852 27.2112 15.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.15 12:22:43 38.2042 38.1830 4.0 -.- 2.3 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.15 12:13:34 39.2108 29.8270 3.7 -.- 2.0 -.- TERZILER-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 11:24:08 37.2152 28.4023 4.6 -.- 2.2 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2025.05.15 11:03:31 38.1595 36.6285 5.3 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 11:02:32 40.0643 35.2195 5.0 -.- 2.1 -.- YAYLALIK-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2025.05.15 10:46:43 39.3438 28.1400 6.8 -.- 1.3 -.- SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.05.15 09:47:57 40.5687 36.0913 4.8 -.- 2.6 -.- YOLYANI-(AMASYA) İlksel
2025.05.15 09:47:14 36.5678 25.6025 2.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.15 08:22:08 40.4485 37.2152 3.5 -.- 2.4 -.- CEVRECIK-RESADIYE (TOKAT) İlksel
2025.05.15 07:46:35 39.6595 27.8748 10.6 -.- 1.2 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2025.05.15 07:19:48 35.0782 32.7033 78.1 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2025.05.15 06:54:18 38.9328 27.1062 7.9 -.- 1.3 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2025.05.15 06:28:01 37.9700 37.6610 9.7 -.- 1.4 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.15 05:57:03 40.8640 28.4305 4.3 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.15 05:55:02 40.4145 42.7385 12.6 -.- 1.9 -.- YOLGECMEZ-SELIM (KARS) İlksel
2025.05.15 05:21:35 38.6650 39.8573 5.0 -.- 1.0 -.- BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.05.15 05:11:43 37.9657 36.4918 7.5 -.- 1.5 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 04:56:43 39.0447 27.4790 3.5 -.- 1.0 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.05.15 04:37:14 39.2578 28.9638 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 04:25:12 39.1873 28.9493 16.4 -.- 1.6 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 04:18:52 40.3425 42.2017 5.0 -.- 3.2 3.2 PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2025.05.15 04:08:41 40.8397 34.4580 6.7 -.- 3.2 3.3 YENICE-ISKILIP (CORUM) İlksel
2025.05.15 03:35:36 39.2522 28.9613 6.2 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 03:23:54 38.1700 37.8247 5.4 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.15 03:11:48 39.1628 29.0468 5.0 -.- 1.1 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 03:06:05 40.8065 31.4830 6.0 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2025.05.15 02:57:01 40.3535 27.3027 11.4 -.- 1.2 -.- CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.05.15 02:50:27 37.2892 36.8030 8.7 -.- 1.0 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 02:37:31 40.8605 28.1078 13.7 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.15 02:03:41 38.0827 37.2122 20.6 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 01:47:43 40.9027 28.1155 8.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.15 01:46:20 39.5018 29.3362 10.7 -.- 1.5 -.- SEKBANDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 01:37:53 35.2557 24.4193 16.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.15 01:20:49 37.7372 36.3745 10.0 -.- 1.6 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 01:04:55 37.8147 36.4317 7.2 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 00:54:32 38.4843 40.3780 20.6 -.- 1.0 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2025.05.15 00:22:33 38.0252 37.5983 6.5 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel