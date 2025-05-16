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16 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ve haftalık tablo

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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16 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ve haftalık tablo
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 16 Mayıs Cuma bölümünde heyecan doruktaydı. 10 altın bileziği kazanan, elenen isim ve günün birincisi netleşiyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Beyza arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitledi. 12-16 Mayıs haftasında yarışmaya veda eden gelin belli olacak. 16 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan isim bölümün ardından netleşiyor.


Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2025 tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isimler merak edilirken yarışmaya bir gelin veda edecek.

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen programda gelinler kaynanalardan yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

16 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümünde, Ezgi, Sahra, Asena ve Gizem arasında birincilik yarışında son güne gelindi.

Puan durumuna göre elenen isim bugün belli olurken 10 bileziği kazanmak için Gelinim Mutfakta programında gelinler, en iyi yemeği yapmak için maharetlerini sergiledi. 

16 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ve haftalık tablo - 1. Resim

16 Mayıs Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı.

16 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 16 Mayıs Cuma günü yayınlanan programda elenen isim bölümün ardından belli oluyor.

16 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen yarışmada 16 Mayıs Cuma günü yarışmada gelinler ve kaynanalar haftanın son gününde 10 altın bilezik için yarışıyor. 

16 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ve haftalık tablo - 2. Resim

16 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve 12-16 Mayıs puan durumu bölümün ardından belli olacak.

BÖLÜM BİRİNCİSİ VE ÇEYREKA ALTINI KAZANAN İSİM

16 Mayıs Gelinim Mutfakta bölüm birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Bölümün ardından belli olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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