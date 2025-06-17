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17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan gelin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan gelin
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 17 Haziran Salı günü heyecan doruktaydı. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitledi. Final yarışında ikinci haftada olan gelinler en fazla çeyrek altını kazanan isim olmak istiyor. 16 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin belli oluyor.

17 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim, günün birincisi, puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor.

17 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, Ezgi, Sahra, Nur ve Seren arasında birincilik yarışı devam ediyor. Final aşamasında ilk hafta geride kalırken çeyrek altın sayısı birinciyi belirlemek için kritik öneme sahip. Yarışmacılar kaynanalardan en yüksek puanı alarak günün birincisi olmaya çalışıyor. 17 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi bölümün ardından haberimizde yer alacak. 

17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan gelin - 1. Resim

17 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Final yolunda ilerleyen Gelinim Mutfakta yarışmacıları, 20 günlük final maratonunun 7. gününde yarışıyor. 17 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi çeyrek altının sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta programında gelinlerin topladıkları çeyrek altınlar birinci olmalarında kritik önem taşıyor. Çeyrek altın tablosu son hali:

Ezgi: 3

Sahra: 1

Seren: 1

Nur: 1

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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