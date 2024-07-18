17 maddede Sokak Hayvanları Yasası! 3 madde kabul edildi

Sahipsiz sokak hayvanlarının belirli şartlar altında uyutulmasını öngören düzenlemeler içeren Sokak Hayvanları Yasası’nın ilk üç maddesi meclis tarafından kabul edildi. Sokak köpeklerini de etkileyen sokak hayvanları yasası nedir, maddeleri neler?

Sokak hayvanları popülasyonunu azaltmak amacıyla AK Parti tarafından İngiltere, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin politikalarından esinlenerek hazırlanan 17 maddelik Sokak Hayvanları Yasası’nda bulaşıcı hastalık riski taşıyan ve yasak ırk kategorisinde yer alan hayvanların ötenazi ile uyutulması yer alıyor.

SOKAK HAYVANLARI YASASI NEYİ İÇERİYOR?

Sokak köpeklerinin artan nüfusunu kontrol altına almayı, toplum sağlığı ve güvenliğini amaçlayan 17 maddelik Sokak Hayvanları Yasa teklifinde belediyelere; kuduz, sahiplenilmesi yasak ırklar, bulaşıcı ve tedavi edilemeyen hastalık taşıyan hayvanların uyutulma yetkisi veriliyor.

17 MADDELİK SOKAK HAYVANLARI YASASI BAŞLIKLARI

İnsan, hayvan ve çevre sağlığını kontrol altına alma amacıyla tasarlanan Sokak Hayvanları Yasası’nın maddeleri şu şekilde;

Sahipli/Sahipsiz Hayvan: Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanında sahipli ve sahipsiz hayvan bilgileri kayıt altına tutulacak.

Kısırlaştırıldıktan Sonra Alınan Yere Bırakılması: Sokak Hayvanları Yasası’na göre kedi ve köpeklerin kısırlaştırıldıktan sonra alınan yere geri bırakılması metodu kaldırılarak, kısırlaştırılan hayvanlar bakımevlerinde sahiplendirilinceye kadar rehabilite edilecek.

Sahipsiz Hayvanların Yaşamları Desteklendirilmelidir Maddesi: Sahipsiz hayvanların yaşamları desteklendirilmelidir maddesi yürürlükten kaldırılarak sahiplenilmeyen ve güçten düşmüş hayvanların uyutulması yer alıyor.

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Teşviki: Kar amacı gütmeyen gerçek ve tüzel kişiler başıboş sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için yerel yönetim ve gönüllü kurumların işbirliği ile hayvan bakımları ve tedavilerini sağlayacak.

Ötenazi: Hayvan bakımevlerinde bulunan; saldırgan, rehabilite edilemeyen, yasak ırk ve bulaşıcı hastalık riski taşıyan sokak hayvanları yerel yönetimler tarafından ötenazi yöntemiyle uyutulacak.

Sahipsiz Hayvanlar Sahipleninceye Kadar Hayvan Bakımevinde Kalacak: Sahipsiz sokak hayvanları sahipleninceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde rehabilite edilecek.

Yerel Yönetimlere Yapılacak Desteğin Kapsamı Genişletilecek: İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumak amacıyla yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik amaçlı mali destek sağlanarak; hayvan bakımevleri, hastaneleri, ameliyathaneleri kurulacak.

Hayvanları Koruma Hükümlerine Aykırı Hareket Edenlere Ceza: Sahiplenilen hayvanlara zarar veren ve bakımını ihmal eden kişiler, denetlenerek hayvanlarına el koyma şartıyla çeşitli cezalar uygulanacak.

Terk Edilen Hayvanlar İçin Para Cezası Verilecek: Sokak Hayvanları Yasası’na göre sahiplenilen hayvanların sokağa bırakılması durumunda 60 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvan Bakımevleri Belediyeler Tarafından Kurulacak: Nüfusu 25 bini aşan belediyeler; sahipsiz, güçten düşmüş ve tehlikeli sayılan hayvanların bakımı belediyeler tarafından yapılacak. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler, sahipsiz sokak hayvanlarını en yakın hayvan bakımevine götürecek.

Ödemeler Başka Bir Amaç İçin Kullanılmayacak: Belediyelere hayvan bakımı için Bakanlık tarafından sağlanan mali desteğin başka bir amaç için kullanıldığı tespit edilmesi durumunda belediye başkanı ve yetkililerine hapis cezası verilecek.

Bakımevleri İyileştirilecek: Belediyeler 31 Aralık 2028 tarihine kadar hayvan bakımevi koşullarının iyileştirilmesinden sorumlu olacak.

Hayvan Bakımına Bütçe Ayrılacak: Sokak Hayvanları Yasası gereğince belediyeler son bütçe gelirinin binde 5’ini hayvan bakımı ve tedavisi için ayıracak.

Dijital Kimliklendirme: Kedi ve köpek sahipleri 2025 yılına kadar hayvanlarını dijital kimlik (çiple) kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine İlişkin Hüküm: Sokaklarda hayvan kalmaması amacıyla hazırlanan Sokak Hayvanları Yasası’na göre yerel hayvan koruma görevlilerine ilişkin hüküm yürürlükten kalkacak.

SOKAK HAYVANLARI YASASINDA HANGİ MADDELER KABUL EDİLDİ?

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 18 saat süren görüşmelerin ardından Sokak Hayvanları Yasası’nda üç madde kabul edildi. Bu maddeler;

MADDE 1- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun amacı;” ibaresinden sonra gelmek üzere “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 5199 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde ve (k) bendinde yer alan “ve hayvanların rehabilite edileceği” ibaresi “, hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Sahipsiz hayvan: Sahipli hayvanlar dışında kalan evcil hayvanları,

1. j) Sahipli hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan ve Bakanlık veri tabanına kaydedilen ev hayvanlarını,”

MADDE 3- 5199 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “hayvanlara bakan veya bakmak” ibaresi “hayvanları sahiplenmek” şeklinde, (j) bendinde yer alan “ve güçten düşmüş hayvanların korunması” ibaresi “hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

SOKAK HAYVANLARI YASASI GEÇERSE NE OLACAK?

Sokak Hayvanları Yasası’nın kabul edilmesi halinde sokakta yaşayan hayvanlar için belirli bir bütçe ayrılarak belediyeler tarafından kurulan hayvan bakımevlerinde bakım ve tedavileri sağlanacak.

Rehabilite edilemeyen, saldırgan, yasak ırk ve bulaşıcı hastalık riski taşıyan hayvanlar belediyeler tarafından veteriner hekimler kontrolünde ötenazi yöntemiyle uyutulacak.