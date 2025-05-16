18-24 Mayıs Müzeler Haftası 2025! Hangi müzeler ücretsiz?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2025 11:27 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 11:27 - Güncelleme:

18-24 Mayıs Müzeler Haftası’nda ücretsiz müzeler merak ediliyor. 2025 yılı müzeler haftasında İstanbul, Ankara, İzmir ve daha birçok ilde ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler belli oluyor.

18-24 Mayıs 2025 tarihlerinde kutlanacak Müzeler Haftası, ücretsiz müze ziyaretleri, konferanslar ve özel etkinliklerle kutlanıyor. 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde müzeler yoğun ilgi görecek. 18-24 MAYIS MÜZELER HAFTASI HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ? Müzeler Haftası, Türkiye’de 1982’den beri her yıl 18-24 Mayıs’ta kutlanıyor. Bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler ücretsiz gezilebiliyor. İstanbul’da İBB'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin 09:00-14:00 saatlerinde ücretsiz olacağı duyuruldu. İş Sanat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 17-25 Mayıs’ta ücretsiz olduğunu duyurdu. 18 MAYIS HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK? Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 350’den fazla müze ve örenyeri, İBB’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ücretsiz olacak. 2025 MÜZELER HAFTASI NE ZAMAN? Müzeler Haftası, 18-24 Mayıs 2025’te kutlanacak; 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde müzeler ücretsiz gezilebilecek. Etkinlikler hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan