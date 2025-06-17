18 Haziran Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara'nın bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat

Ankara EDAŞ 18 Haziran 2025 tarihinde yaşanacak olan elektrik kesintisini duyurdu. Ankara’da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte son dakika Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara elektrik kesintisi listesi Başkent EDAŞ tarafından araştırılmaya başlandı. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

18 HAZİRAN ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

BAŞKENT EDAŞ tarafından açıklanan listede, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Ankara’nın farklı ilçelerinde aşağıdaki saat dilimlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazılarında gün içerisinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ