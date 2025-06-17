17 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi! İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
17 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. GEDİZ elektrik tarafından açıklanan duyurulara göre, bugün İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek.
GEDİZ elektrik kesintisi listesi şehirde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler merak konusu oldu. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?
17 Haziran Salı günü İzmir'in Bergama, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Selçuk ilçelerinde belirli aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:
|Kesinti ID
|Saat Aralığı
|Kesinti Nedeni
|İl / İlçe
|Mahalle / Cadde / Sokak
|3388808
|10:00 - 16:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Bergama
|Ertuğrul (Böblingen Çaltı Bahçe Cd.)Maltepe (100. Yıl Cd., 4. Sk., 406 Sk., Böblingen Sk., Bülent Ecevit Sk., Harmanyeri Ar., Mudanya Sk., Münir Nurettin Sk., Namık Kemal Sk., Peyami Safa Sk.)
|3388969
|09:00 - 15:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Buca
|Fırat (Aydın Hatboyu Cd., 634-639/2 Sk.)Seyhan (Aydın Hatboyu Cd.)Göksu (637-637/10 Sk., Göksu Parkı İçi Yolu, 640-649 Sk., Aydın Hatboyu Cd.)
|3390136
|12:00 - 13:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Çiğli
|Sasallı Merkez (27-34, 39-43, 56, 60 Sk., Ahmet Piriştina Cd.)
|3390180
|12:00 - 13:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Çiğli
|Sasallı Merkez (1-24/1, 29, 33, 43, 46, 63 Sk., Ahmet Piriştina Cd., Sasalı Futbol Sahası, 8-10/2 Sk.)
|3387892
|19:00 - 03:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Foça
|Fevzipaşa
|3390043
|09:00 - 13:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Foça
|Kazım Dirik (6. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd.)Hacıveli (Foça İzmir Karayolu Cd.)
|3390308
|09:00 - 17:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Foça
|Kozbeyli (Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, Kozbeyli Küme Evleri, Barbaros Kozbeyli Küme Evler)
|3389102
|02:00 - 02:15
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Gaziemir
|Irmak (Metin Henkoğlu Cd., Hasan Güven Cd., 92-99 Sk.)Yeşil (Metin Henkoğlu Cd., Abdülhamit Yavuz Cd., Abdullah Arda Sk., 40-59 Sk.)Sevgi (Akçay Cd., Abdülhamit Yavuz Cd., 666-673 Sk., 80-80/10 Sk.)
|3389107
|09:00 - 17:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Güzelbahçe
|Mustafa Kemal Paşa (2101. Sk., Mithat Ünal Cd., 2108. Sk.)Kahramandere (Mithat Ünal Cd.)
|3389938
|09:00 - 15:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Güzelbahçe
|Kahramandere (894. Sk., 825. Sk., Ali İhsan Gedik Cd.)
|3389909
|09:00 - 13:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Karabağlar
|Selvili (4070-4088 Sk., 4090 Sk.)Barış (4095, 4499, 5714/1 Sk.)Günaltay (4086-4088/1 Sk., 4095, 4097, 4795, 4802, 5714/1 Sk.)
|3388936
|09:00 - 11:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Karşıyaka
|Örnekköy (Baş Pehlivan Karaali Cd., 7402/1-4 Sk., 7443-7444/1 Sk., Ali Alp Böke Cd.)
|3390126
|11:00 - 14:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Karşıyaka
|Tuna (1690, 1696, 1710-1712 Sk., Yalı Tiyatro Sk., İsmail Özkunt Sk., Şehit Üsttğm. Ahmet Konuksever Sk.)
|3390225
|09:00 - 12:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|İzmir / Selçuk
|Atatürk (1067, 1069, 1070 Sk., 1013 Dr. Sabri Yayla Blv., 1037, 1038, 1039 Park İçi Yolu, Selçuk Otogarı, Tahsin Başaran, Şehabettin Dede)