17 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi! İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 00:45 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 00:45 - Güncelleme:

17 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. GEDİZ elektrik tarafından açıklanan duyurulara göre, bugün İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek.

GEDİZ elektrik kesintisi listesi şehirde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler merak konusu oldu. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar... İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK? 17 Haziran Salı günü İzmir'in Bergama, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Selçuk ilçelerinde belirli aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacaktır. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde: Kesinti ID Saat Aralığı Kesinti Nedeni İl / İlçe Mahalle / Cadde / Sokak 3388808 10:00 - 16:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Bergama Ertuğrul (Böblingen Çaltı Bahçe Cd.)Maltepe (100. Yıl Cd., 4. Sk., 406 Sk., Böblingen Sk., Bülent Ecevit Sk., Harmanyeri Ar., Mudanya Sk., Münir Nurettin Sk., Namık Kemal Sk., Peyami Safa Sk.) 3388969 09:00 - 15:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Buca Fırat (Aydın Hatboyu Cd., 634-639/2 Sk.)Seyhan (Aydın Hatboyu Cd.)Göksu (637-637/10 Sk., Göksu Parkı İçi Yolu, 640-649 Sk., Aydın Hatboyu Cd.) 3390136 12:00 - 13:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Çiğli Sasallı Merkez (27-34, 39-43, 56, 60 Sk., Ahmet Piriştina Cd.) 3390180 12:00 - 13:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Çiğli Sasallı Merkez (1-24/1, 29, 33, 43, 46, 63 Sk., Ahmet Piriştina Cd., Sasalı Futbol Sahası, 8-10/2 Sk.) 3387892 19:00 - 03:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Foça Fevzipaşa 3390043 09:00 - 13:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Foça Kazım Dirik (6. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd.)Hacıveli (Foça İzmir Karayolu Cd.) 3390308 09:00 - 17:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Foça Kozbeyli (Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, Kozbeyli Küme Evleri, Barbaros Kozbeyli Küme Evler) 3389102 02:00 - 02:15 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Gaziemir Irmak (Metin Henkoğlu Cd., Hasan Güven Cd., 92-99 Sk.)Yeşil (Metin Henkoğlu Cd., Abdülhamit Yavuz Cd., Abdullah Arda Sk., 40-59 Sk.)Sevgi (Akçay Cd., Abdülhamit Yavuz Cd., 666-673 Sk., 80-80/10 Sk.) 3389107 09:00 - 17:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Güzelbahçe Mustafa Kemal Paşa (2101. Sk., Mithat Ünal Cd., 2108. Sk.)Kahramandere (Mithat Ünal Cd.) 3389938 09:00 - 15:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Güzelbahçe Kahramandere (894. Sk., 825. Sk., Ali İhsan Gedik Cd.) 3389909 09:00 - 13:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Karabağlar Selvili (4070-4088 Sk., 4090 Sk.)Barış (4095, 4499, 5714/1 Sk.)Günaltay (4086-4088/1 Sk., 4095, 4097, 4795, 4802, 5714/1 Sk.) 3388936 09:00 - 11:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Karşıyaka Örnekköy (Baş Pehlivan Karaali Cd., 7402/1-4 Sk., 7443-7444/1 Sk., Ali Alp Böke Cd.) 3390126 11:00 - 14:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Karşıyaka Tuna (1690, 1696, 1710-1712 Sk., Yalı Tiyatro Sk., İsmail Özkunt Sk., Şehit Üsttğm. Ahmet Konuksever Sk.) 3390225 09:00 - 12:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları İzmir / Selçuk Atatürk (1067, 1069, 1070 Sk., 1013 Dr. Sabri Yayla Blv., 1037, 1038, 1039 Park İçi Yolu, Selçuk Otogarı, Tahsin Başaran, Şehabettin Dede) İlgili Haber Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin