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17 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi! İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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17 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi! İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. GEDİZ elektrik tarafından açıklanan duyurulara göre, bugün İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek.

GEDİZ elektrik kesintisi listesi şehirde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler merak konusu oldu. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

17 Haziran 2025 İzmir elektrik kesintisi! İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

17 Haziran Salı günü İzmir'in Bergama, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Selçuk ilçelerinde belirli aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:

Kesinti IDSaat AralığıKesinti Nedeniİl / İlçeMahalle / Cadde / Sokak
338880810:00 - 16:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / BergamaErtuğrul (Böblingen Çaltı Bahçe Cd.)Maltepe (100. Yıl Cd., 4. Sk., 406 Sk., Böblingen Sk., Bülent Ecevit Sk., Harmanyeri Ar., Mudanya Sk., Münir Nurettin Sk., Namık Kemal Sk., Peyami Safa Sk.)
338896909:00 - 15:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / BucaFırat (Aydın Hatboyu Cd., 634-639/2 Sk.)Seyhan (Aydın Hatboyu Cd.)Göksu (637-637/10 Sk., Göksu Parkı İçi Yolu, 640-649 Sk., Aydın Hatboyu Cd.)
339013612:00 - 13:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / ÇiğliSasallı Merkez (27-34, 39-43, 56, 60 Sk., Ahmet Piriştina Cd.)
339018012:00 - 13:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / ÇiğliSasallı Merkez (1-24/1, 29, 33, 43, 46, 63 Sk., Ahmet Piriştina Cd., Sasalı Futbol Sahası, 8-10/2 Sk.)
338789219:00 - 03:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / FoçaFevzipaşa
339004309:00 - 13:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / FoçaKazım Dirik (6. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd.)Hacıveli (Foça İzmir Karayolu Cd.)
339030809:00 - 17:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / FoçaKozbeyli (Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, Kozbeyli Küme Evleri, Barbaros Kozbeyli Küme Evler)
338910202:00 - 02:15Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / GaziemirIrmak (Metin Henkoğlu Cd., Hasan Güven Cd., 92-99 Sk.)Yeşil (Metin Henkoğlu Cd., Abdülhamit Yavuz Cd., Abdullah Arda Sk., 40-59 Sk.)Sevgi (Akçay Cd., Abdülhamit Yavuz Cd., 666-673 Sk., 80-80/10 Sk.)
338910709:00 - 17:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / GüzelbahçeMustafa Kemal Paşa (2101. Sk., Mithat Ünal Cd., 2108. Sk.)Kahramandere (Mithat Ünal Cd.)
338993809:00 - 15:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / GüzelbahçeKahramandere (894. Sk., 825. Sk., Ali İhsan Gedik Cd.)
338990909:00 - 13:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / KarabağlarSelvili (4070-4088 Sk., 4090 Sk.)Barış (4095, 4499, 5714/1 Sk.)Günaltay (4086-4088/1 Sk., 4095, 4097, 4795, 4802, 5714/1 Sk.)
338893609:00 - 11:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / KarşıyakaÖrnekköy (Baş Pehlivan Karaali Cd., 7402/1-4 Sk., 7443-7444/1 Sk., Ali Alp Böke Cd.)
339012611:00 - 14:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / KarşıyakaTuna (1690, 1696, 1710-1712 Sk., Yalı Tiyatro Sk., İsmail Özkunt Sk., Şehit Üsttğm. Ahmet Konuksever Sk.)
339022509:00 - 12:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalarıİzmir / SelçukAtatürk (1067, 1069, 1070 Sk., 1013 Dr. Sabri Yayla Blv., 1037, 1038, 1039 Park İçi Yolu, Selçuk Otogarı, Tahsin Başaran, Şehabettin Dede)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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