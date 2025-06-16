Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Haziran 2025 18:31 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 18:31 - Güncelleme:

17 Haziran 2025 Salı gnü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. Buna göre AYEDAŞ ve BEDAŞ ilçe ve sokakları tek tek sıraladı. Vatandaşların yarın yaşanacak elektrik kesintisinin ne kadar süreceğini merak ediyor.

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran Salı günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları sebebiyle gün içerisinde gerçekleşecektir. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar... 17 HAZİRAN 2025 SALI ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet adresi üzerinden duyurulur. Bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için "Planlı Kesintiler" sekmesinden kesintilere dair bilgilere ulaşılabilir. Ayrıca ALO 186 hattı üzerinden arıza ve kesinti durumları sorgulanabilir ya da SMS bilgilendirme hizmetinden de kesinti hakkında bilgi alınabilir. İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet adresini ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 17 Haziran 2025 Salı günü İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu gibi bazı ilçelerinde belirli saatlerde elektrikler kesilecektir. İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI Tarih Saat Aralığı Kesinti Nedeni Mahalle / Cadde / Sokak Açıklama 16.06.2025 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı Merkez - Firuzköy Mah. Arabacı, Hasan Önél, Kocadere Sk. Havai hatlarda yapılacak bakım nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 16.06.2025 09:00 - 17:00 Yatırım / Dönüşüm Çalışması Merkez - Gümüşpala Mah. Bekar, Kısmet, Naim Ateş Sk. Yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında planlı kesinti yapılacaktır. 17.06.2025 00:00 - 08:00 Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı Merkez - Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sk. Trafo merkezi bakımı nedeniyle gece saatlerinde planlı kesinti uygulanacaktır. İlgili Haber İzmir elektrik kesintisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin