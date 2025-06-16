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Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi sorgulama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Haziran 2025 Salı gnü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. Buna göre AYEDAŞ ve BEDAŞ ilçe ve sokakları tek tek sıraladı. Vatandaşların yarın yaşanacak elektrik kesintisinin ne kadar süreceğini merak ediyor.

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran Salı günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiler, planlı bakım çalışmaları sebebiyle gün içerisinde gerçekleşecektir. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi sorgulama - 1. Resim

17 HAZİRAN 2025 SALI ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet adresi üzerinden duyurulur.  Bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için "Planlı Kesintiler" sekmesinden kesintilere dair bilgilere ulaşılabilir.

Ayrıca ALO 186 hattı üzerinden arıza ve kesinti durumları sorgulanabilir ya da SMS bilgilendirme hizmetinden de kesinti hakkında bilgi alınabilir.

Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi sorgulama - 2. Resim

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet adresini ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

17 Haziran 2025 Salı günü İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu gibi bazı ilçelerinde belirli saatlerde elektrikler kesilecektir.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

TarihSaat AralığıKesinti NedeniMahalle / Cadde / SokakAçıklama
16.06.202509:00 - 17:00Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat BakımıMerkez - Firuzköy Mah. Arabacı, Hasan Önél, Kocadere Sk.Havai hatlarda yapılacak bakım nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
16.06.202509:00 - 17:00Yatırım / Dönüşüm ÇalışmasıMerkez - Gümüşpala Mah. Bekar, Kısmet, Naim Ateş Sk.Yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında planlı kesinti yapılacaktır.
17.06.202500:00 - 08:00Bakım Çalışması – Kapsamlı TM BakımıMerkez - Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sk.Trafo merkezi bakımı nedeniyle gece saatlerinde planlı kesinti uygulanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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