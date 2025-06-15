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İzmir elektrik kesintisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir elektrik kesintisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi bitiş saati sorgulanıyor. 15 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi son dakika bitiş saati, kesinti yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. Planlı kesintilerin yanı sıra İzmir elektrik kesintisi Karabağlar ilçesinin durumu merak edildi.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama sayfası araştırılıyor. 15 Haziran'da İzmir'de elektrik kesintisi son dakika bitiş saati ve yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir elektrik kesintisi detayları 15 Haziran Pazar günü için belli oldu. 

İZMİR'DE ELEKTİRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA 

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 15 Haziran 2025 tarihinde İzmir'de elektrik kesintisi duyurularını paylaştı. Planlı kesintilerin yanı sıra Şebeke yenileme, bakım-onarım ve yeni bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler belirli saatler aralıklarında uygulanıyor

Vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 HAZİRAN

İlçeMahalle / BölgeSaat AralığıKesinti Nedeni
MenderesAta Mahallesi (5104 Alpaslan)Sevgi Mahallesi (901-908 Sk., 950-955 Sk., 957-958 Sk., 957/1 Sk., 902/1 Sk., 956 Sk., Abdülhamit Yavuz Cd., Akçay Cd.)09:00 - 17:01Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇeşmeBoyalıkAltınyunus (3445. Sk.)İsmet İnönüFahrettinpaşa (2222/1 Sk.)08:00 - 10:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
AliağaKalabak Mahallesi (Cumhuriyet, Şen, Çevre Yolu, Karanfil Sk., 101-102 Sk., Atatürk, Gül Sk., Cici Gölet, Sümbül Sk., 107)01:00 - 07:00Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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