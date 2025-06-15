İzmir elektrik kesintisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2025 19:08 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 19:08 - Güncelleme:

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi bitiş saati sorgulanıyor. 15 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi son dakika bitiş saati, kesinti yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. Planlı kesintilerin yanı sıra İzmir elektrik kesintisi Karabağlar ilçesinin durumu merak edildi.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama sayfası araştırılıyor. 15 Haziran'da İzmir'de elektrik kesintisi son dakika bitiş saati ve yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir elektrik kesintisi detayları 15 Haziran Pazar günü için belli oldu. İZMİR'DE ELEKTİRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 15 Haziran 2025 tarihinde İzmir'de elektrik kesintisi duyurularını paylaştı. Planlı kesintilerin yanı sıra Şebeke yenileme, bakım-onarım ve yeni bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler belirli saatler aralıklarında uygulanıyor Vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 HAZİRAN İlçe Mahalle / Bölge Saat Aralığı Kesinti Nedeni Menderes Ata Mahallesi (5104 Alpaslan)Sevgi Mahallesi (901-908 Sk., 950-955 Sk., 957-958 Sk., 957/1 Sk., 902/1 Sk., 956 Sk., Abdülhamit Yavuz Cd., Akçay Cd.) 09:00 - 17:01 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Çeşme BoyalıkAltınyunus (3445. Sk.)İsmet İnönüFahrettinpaşa (2222/1 Sk.) 08:00 - 10:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Aliağa Kalabak Mahallesi (Cumhuriyet, Şen, Çevre Yolu, Karanfil Sk., 101-102 Sk., Atatürk, Gül Sk., Cici Gölet, Sümbül Sk., 107) 01:00 - 07:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan