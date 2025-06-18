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18 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altının sahibi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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18 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altının sahibi
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Gelinim Mutfakta 18 Haziran Çarşamba günü heyecan doruktaydı. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitledi. Final yarışında ikinci haftada olan gelinler en fazla çeyrek altını kazanan isim olmak istiyor. 18 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin belli oluyor.

18 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim, günün birincisi, puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor.

18 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 18 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümünde, Ezgi, Sahra, Nur ve Seren arasında birincilik yarışı devam ediyor.

Final aşamasında ilk hafta geride kalırken çeyrek altın sayısı birinciyi belirlemek için kritik öneme sahip. Yarışmacılar kaynanalardan en yüksek puanı alarak günün birincisi olmaya çalışıyor.

18 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi bölümün ardından haberimizde yer alacak.

18 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altının sahibi - 1. Resim

18 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Final yolunda ilerleyen Gelinim Mutfakta yarışmacıları, 20 günlük final maratonunun 7. gününde yarışıyor. 18 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi çeyrek altını Nur aldı. Böylece Nur 2 çeyrek altınla Ezgi'nin hemen arkasında yer alıyor.

Gelinim Mutfakta programında gelinlerin topladıkları çeyrek altınlar birinci olmalarında kritik önem taşıyor. Çeyrek altın tablosu son hali:

Ezgi: 3

Nur: 2

Sahra: 1

Seren: 1

18 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından haberimizde yer alıyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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