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19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!

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19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin ardından 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı soruları öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gündeminde yer aldı. İstanbul'da 15 ve 16 Ekim tarihlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından yeni haftada derslerin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.

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19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı soruları Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış, sel ve fırtına olayları nedeniyle yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. İstanbul'da yaşanan su baskınları ve ulaşımda meydana gelen aksamaların ardından okulların yeniden tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarıları da öğrencilerin ve velilerin konuya ilişkin beklentilerini artırdı.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!

19 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, BUGÜN OKUL VAR MI?

İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okullar tatil değil. İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Ayazağa bölgesinde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yeni haftada eğitim öğretimin sürdürüleceğini açıkladı.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmişti. Bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları, hasar gören ev ve iş yerleri ile ulaşımda yaşanan sorunlar, kentteki günlük hayatı olumsuz etkilemişti.

Yağışların etkisini kaybetmesinin ardından yeni haftaya ilişkin eğitim kararı da netleşti. Vali Davut Gül'ün açıklamasıyla birlikte 19 Ekim Pazartesi günü için İstanbul genelinde yeni bir okul tatili kararı bulunmadığı bildirildi.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
19 Ekim Pazartesi
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
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19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
17
20 Ekim Salı
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
14205883
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
13
21 Ekim Çarşamba
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
12217196
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
12
22 Ekim Perşembe
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
11188196
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
7
23 Ekim Cuma
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
13197395
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
Başlık Resmi19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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