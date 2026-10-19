İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin ardından 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı soruları öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gündeminde yer aldı. İstanbul'da 15 ve 16 Ekim tarihlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından yeni haftada derslerin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.

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19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı soruları Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış, sel ve fırtına olayları nedeniyle yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. İstanbul'da yaşanan su baskınları ve ulaşımda meydana gelen aksamaların ardından okulların yeniden tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarıları da öğrencilerin ve velilerin konuya ilişkin beklentilerini artırdı.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!

19 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, BUGÜN OKUL VAR MI?

İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okullar tatil değil. İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Ayazağa bölgesinde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yeni haftada eğitim öğretimin sürdürüleceğini açıkladı.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmişti. Bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları, hasar gören ev ve iş yerleri ile ulaşımda yaşanan sorunlar, kentteki günlük hayatı olumsuz etkilemişti.

Yağışların etkisini kaybetmesinin ardından yeni haftaya ilişkin eğitim kararı da netleşti. Vali Davut Gül'ün açıklamasıyla birlikte 19 Ekim Pazartesi günü için İstanbul genelinde yeni bir okul tatili kararı bulunmadığı bildirildi.

19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı!

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 19 Ekim Pazartesi 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 12 18 68 81 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 17 20 Ekim Salı 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 14 20 58 83 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 13 21 Ekim Çarşamba 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 12 21 71 96 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 12 22 Ekim Perşembe 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 11 18 81 96 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 7 23 Ekim Cuma 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 13 19 73 95 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıkladı! 6

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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