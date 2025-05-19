19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Günün puan durumu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 16:37 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 16:38 - Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 19 Mayıs Pazartesi günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve yeni katılan gelin Ebru arasından 19 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

19 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Ebru arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 19 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 19 Mayıs Pazartesi günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor. Yarışmaya yeni katılan Ebru ile birlikte rekabet kızışırken Ezgi, Sahra ve Gizem arasındaki gerilim ekrana yansıdı. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 19 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi Gizem oldu. 19 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Bugün gelinler "Tavuklu Patlıcan Şımartma" yemeği ile yarıştı. 19 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından haberimizde yer alacak. Gizem: 20 Sahra: 15 Ebru: 13 Ezgi: 13 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 19 MAYIS? 19 Mayıs Gelinim Mutfakta çeyrek atlını 20 puan alarak günün birincisi olan Gizem kazandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan