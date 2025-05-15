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19 Mayıs kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs açık kütüphaneler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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19 Mayıs kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs açık kütüphaneler
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kütüphaneler açık olup olmayacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mayıs 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının resmi tatilde kapalı olması nedeniyle 19 Mayıs kütüphaneler açık mı merak ediliyor.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilirken kütüphanelerin açık olup olmayacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 

19 MAYIS KÜTÜPHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs 2025, Türkiye genelinde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak resmi tatil kapsamında kutlanacak. Bu nedenle, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı halk kütüphaneleri, Milli Kütüphane, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Süleymaniye Kütüphanesi gibi kamu kütüphanelerinin kapalı olması bekleniyor.

19 Mayıs kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs açık kütüphaneler - 1. Resim

19 MAYIS AÇIK KÜTÜPHANELER 2025

Bazı üniversite kütüphaneleri ve özel statülü kütüphaneler, 19 Mayıs gibi resmi tatillerde sınırlı saatlerde hizmet verebiliyor.  Kütüphane hizmetini kullanmak isteyen vatandaşlar, ziyaret etmeyi planladıkları kütüphanelerin çalışma saatlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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