19 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

19 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı ekrana. gelecek yapımlar merak konusu oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programlar yayın akışı merak konusu oldu. Akşam saatlerinde Hayalimdeki Düğün, Olmadı Kaçarız, Yeni Bir Başlangıç gibi yapımlar ekrana gelecek. Peki, Bu akşam hangi diziler ve programlar var? İşte 19 Temmuz 2025 yayın akışı...

"Bu akşam hangi diziler ve programlar var?" sorusu, keyifli bir şeyler izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Televizyon ekranlarında dizi, film ve program seçenekleri vardır. İşte 19 Temmuz Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now TV ve TV8 yayın akışı bilgileri!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR VAR?

19 Temmuz 2025 Cumartesi günü 20.00'Da Kanal D'de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Star TV'de Hayalimdeki Düğün, NOW TV'de Olmadı Kaçarız, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Dünya: Yeni Bir Başlangıç, TRT 1'de Rafadan Tayfa: Hayrimatör ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri

09:45 - Magazin D Cumartesi

13:00 - Kara Murat: Denizler Hakimi

14:45 - Password

16:30 - Kuralsız Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

23:30 - Çember: Kabus

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:45 – Hayatımın Neşesi

10:15 – Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2

12:00 – Yeşil Deniz

14:10 – Mehmed: Fetihler Sultanı

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Türk Sineması "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör"

21:45 - Türk Sineması "Son Sefer"

00:15 - Kim Gitsin?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Üç Geline Altı Damat

10:00 – Cumartesi Sürprizi

13:00 – İnatçı

15:30 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür

23:45 - Züğürt Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Menajerimi Ara

09:00 – Hanım Köylü

11:00 – Aramızda Kalsın

13:30 – Kiralık Aşk

16:15 – Erkenci Kuş (tekrar)

19:00 – Star Haber (canlı)

20:00 – Hayalimdeki Düğün

22:15 - K-9

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 – Gençliğim Eyvah

09:00 – Zembilli

12:00 – Kirpi Sonic

14:00 – Aile Saadeti

17:10 - Sümela'nın Şifresi Temel

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Dünya: Yeni Bir Başlangıç

22:00 - Aile Saadeti

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 – Oynat Bakalım

10:00 – Gazete Magazin

15:45 – İMasterChef Türkiye

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – MasterChef Türkiye (tekrar)

02:30 – Gazete Magazin (tekrar)

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 – Çalar Saat

10:00 – Kirli Sepeti

13:30 – Yasak Elma

15:45 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

19:00 – NOW Ana Haber

20:00 – Olmadı Kaçarız

22:30 – Ağlak Arif

00:30 – İlk Buluşma