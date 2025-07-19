19 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
19 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı ekrana. gelecek yapımlar merak konusu oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programlar yayın akışı merak konusu oldu. Akşam saatlerinde Hayalimdeki Düğün, Olmadı Kaçarız, Yeni Bir Başlangıç gibi yapımlar ekrana gelecek. Peki, Bu akşam hangi diziler ve programlar var? İşte 19 Temmuz 2025 yayın akışı...
"Bu akşam hangi diziler ve programlar var?" sorusu, keyifli bir şeyler izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor.
Televizyon ekranlarında dizi, film ve program seçenekleri vardır. İşte 19 Temmuz Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now TV ve TV8 yayın akışı bilgileri!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR VAR?
19 Temmuz 2025 Cumartesi günü 20.00'Da Kanal D'de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Star TV'de Hayalimdeki Düğün, NOW TV'de Olmadı Kaçarız, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Dünya: Yeni Bir Başlangıç, TRT 1'de Rafadan Tayfa: Hayrimatör ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Kara Murat: Denizler Hakimi
14:45 - Password
16:30 - Kuralsız Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 - Çember: Kabus
TRT1 YAYIN AKIŞI
07:45 – Hayatımın Neşesi
10:15 – Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2
12:00 – Yeşil Deniz
14:10 – Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Türk Sineması "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör"
21:45 - Türk Sineması "Son Sefer"
00:15 - Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Üç Geline Altı Damat
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – İnatçı
15:30 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür
23:45 - Züğürt Ağa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara
09:00 – Hanım Köylü
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş (tekrar)
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Hayalimdeki Düğün
22:15 - K-9
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 – Gençliğim Eyvah
09:00 – Zembilli
12:00 – Kirpi Sonic
14:00 – Aile Saadeti
17:10 - Sümela'nın Şifresi Temel
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Dünya: Yeni Bir Başlangıç
22:00 - Aile Saadeti
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 – Oynat Bakalım
10:00 – Gazete Magazin
15:45 – İMasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – MasterChef Türkiye (tekrar)
02:30 – Gazete Magazin (tekrar)
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Kirli Sepeti
13:30 – Yasak Elma
15:45 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Olmadı Kaçarız
22:30 – Ağlak Arif
00:30 – İlk Buluşma