Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > 2024 tam güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek

2024 tam güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 tam güneş tutulması 8 Nisan&#039;da gerçekleşecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tutulma ne zaman, Türkiye'de izlenecek mi soruları gündeme geldi. 2024 gök olaylarını takip edenler tutulma tarihlerini araştırılıyor. En son 2021 yılında gerçekleşen tam güneş tutulması 2024 yılında yeniden meydana gelecek. Tam güneş tutulması nedir, nasıl gerçekleşir detayları haberimizde yer alıyor.

Tutulma ne zaman? 2024 tam güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? sorularının cevapları araştırılıyor. Gök olaylarını yakından takip edenler tam güneş tutulmasına dair konuları araştırıyor. İşte, detaylar...

TUTULMA NE ZAMAN (2024 TAM GÜNEŞ TUTULMASI)?

Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girerek, Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tutulmaya tam güneş tutulması denir. 2024 tam güneş tutulmasının tarihi ise belli oldu. Bu yıl meydana gelecek ilk 2024 tam güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek. 

2024 TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Tam güneş tutulmasının Türkiye'den gözlemlenemeyeceği öğrenildi. Tutulma yaklaşık 4 dakika 28 saniye kadar sürecek bu süre bir önceki tutulmanın iki katı. Tutulma yalnızca Amerika kıtasında; Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek. 2024 tam güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek - 1. Resim

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş'in arasına girerek, Güneş'i tamamen kapatmasına tam güneş tutulması denir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? 20 Mart 2024 Van Valiliği açıkladı - HaberlerVan'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? 20 Mart 2024 Van Valiliği açıkladıRAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Bugün Ramazan'ın onuncu gününde kılınacak namaz, yapılacak ibadetler - HaberlerRAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Bugün Ramazan'ın onuncu gününde kılınacak namaz, yapılacak ibadetlerTayyargiller çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün, intihar mı etti, öldü mü? - HaberlerTayyargiller çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün, intihar mı etti, öldü mü?Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için destek geliyor! Resmi Gazete yayımlandı! 20 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları - HaberlerÖzel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için destek geliyor! Resmi Gazete yayımlandı! 20 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararlarıPakistan'da deprem kaç şiddetinde oldu? Pakistan'da deprem oldu mu? - HaberlerPakistan'da deprem kaç şiddetinde oldu? Pakistan'da deprem oldu mu?Survivor All Star 2024 "En sakin yarışmacı kim?" anketi sonuçlandı! Survivor'un en sakini kim oldu? - HaberlerSurvivor All Star 2024 "En sakin yarışmacı kim?" anketi sonuçlandı! Survivor'un en sakini kim oldu?Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı... İşte CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığı - HaberlerErdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı... İşte CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığıSurvivor'da dördüncü dokunulmazlığı Mavi takım kazandı! 19 Mart son eleme adayı kim oldu? - HaberlerSurvivor'da dördüncü dokunulmazlığı Mavi takım kazandı! 19 Mart son eleme adayı kim oldu?İstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbul - Haberlerİstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbulCumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır? - HaberlerCumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır?
Sonraki Haber Yükleniyor...