Tutulma ne zaman, Türkiye'de izlenecek mi soruları gündeme geldi. 2024 gök olaylarını takip edenler tutulma tarihlerini araştırılıyor. En son 2021 yılında gerçekleşen tam güneş tutulması 2024 yılında yeniden meydana gelecek. Tam güneş tutulması nedir, nasıl gerçekleşir detayları haberimizde yer alıyor.

Tutulma ne zaman? 2024 tam güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? sorularının cevapları araştırılıyor. Gök olaylarını yakından takip edenler tam güneş tutulmasına dair konuları araştırıyor. İşte, detaylar...

TUTULMA NE ZAMAN (2024 TAM GÜNEŞ TUTULMASI)?

Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girerek, Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tutulmaya tam güneş tutulması denir. 2024 tam güneş tutulmasının tarihi ise belli oldu. Bu yıl meydana gelecek ilk 2024 tam güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek.

2024 TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Tam güneş tutulmasının Türkiye'den gözlemlenemeyeceği öğrenildi. Tutulma yaklaşık 4 dakika 28 saniye kadar sürecek bu süre bir önceki tutulmanın iki katı. Tutulma yalnızca Amerika kıtasında; Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş'in arasına girerek, Güneş'i tamamen kapatmasına tam güneş tutulması denir.