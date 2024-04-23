Merkez hesaplaması! 2024 temmuz ayında memura 20.02 oranında zam bekleniyor

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Nisan 2024 15:37 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme:

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Memur ve emekli temmuz zammını heyecanla bekliyor. Memura temmuz ayında zam olacak mı, sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Emekli ve memur zammına ilişkin önemli bir ipucu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının temmuz ayında zam beklentisine girdi. Peki, ara zam olacak mı? Temmuz'da zam var mı? İşte önemli ipucu...