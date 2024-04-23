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Merkez hesaplaması! 2024 temmuz ayında memura 20.02 oranında zam bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez hesaplaması! 2024 temmuz ayında memura 20.02 oranında zam bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Memur ve emekli temmuz zammını heyecanla bekliyor. Memura temmuz ayında zam olacak mı, sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Emekli ve memur zammına ilişkin önemli bir ipucu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının temmuz ayında zam beklentisine girdi. Peki, ara zam olacak mı? Temmuz'da zam var mı? İşte önemli ipucu...

Memura 2024 Temmuz zammı yapılıp yapılmayacağı konuşuluyor. Merkez Bankası'nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları anketi kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

TEMMUZ'DA ZAM VAR MI?

2024 yılı Ocak-Temmuz için toplu sözleşme zammı olan yüzde 15 maaşlara eklendi ve enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 49,25 oranında memur ve memur emeklilerine zam yapıldı.

2024 Ocak'ta memur zammının netleşmesinin ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammını iple çekiyor. 

2024 temmuz ayında memura 20.02 oranında zam bekleniyor - 1. Resim

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ocakta yüzde 6.70, şubatta yüzde 4.53, martta ise yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Böylece ilk üç aylık enflasyon yüzde 15.06 oldu. 

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak.

MERKEZ BANKASI ANKETİ

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor.

Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Ancak enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

Merkez Bankası'nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları anketinde enflasyon tahmini nisan ayı için yüzde 3.25, mayıs için yüzde 3, haziran ayı için yüzde 2.54 oldu.

2024 temmuz ayında memura 20.02 oranında zam bekleniyor - 2. Resim

Anketteki tahminlerin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleşecek. Bu durumda temmuzda emekliye yüzde 25 oranında zam bekleniyor.

Memurların ise enflasyon farkı yüzde 9.11'e ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da  bu fark ile yüzde 20.02'ye yükselmesi bekleniyor. 

TOPLU SÖZLEŞME ZAMLARI NE KADAR?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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