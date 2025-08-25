2025 açıköğretim kayıtları ne zaman? 2. üniversite kayıt takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 akademik yılı için kayıt ve kayıt yenileme süreçlerine hazırlanıyor. Adaylar ise takvimi merakla bekliyor.

2025 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 öğretim yılı için çeşitli kayıt türlerine yönelik takvimi duyurdu. İkinci üniversite kayıtları 21 Temmuz-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Herhangi bir üniversiteden mezun olan adaylar, sınavsız olarak ikinci üniversite kayıtlarını yapabilir.

Açıköğretim üniversiteleri takvimi üniversiteden üniversiteye farklı gösterebiliyor. Bu nedenle tercih edilecek okulun duyuruları yakından takip edilmeli.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ

Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi Süre İkinci Üniversite 21 Temmuz 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma 89 gün ÖSYS Yeni Kayıt* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır - TR-YÖS 18 Ağustos 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma 61 gün Dikey Geçiş* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır - Dikey Geçiş Ek Yerleştirme* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır - ÖSYS Ek Yerleştirme* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır - Sağlık Lisans Tamamlama* YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır - Yatay Geçiş 08 Eylül 2025 Pazartesi - 12 Eylül 2025 Cuma 5 gün Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 13 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma 5 gün Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma 12 gün

KİMLER AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABİLİR?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar veya halen öğrenim görenler ikinci üniversite programına kayıt yaptırabilir. Lisans öğrencileri ön lisans veya lisans, ön lisans öğrencileri ise yalnızca ön lisans programlarını seçebilir