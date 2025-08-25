Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 açıköğretim kayıtları ne zaman? 2. üniversite kayıt takvimi

2025 açıköğretim kayıtları ne zaman? 2. üniversite kayıt takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 açıköğretim kayıtları ne zaman? 2. üniversite kayıt takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt süreçleri yaklaşırken öğrenciler ve yeni adaylar başvuru tarihlerini ve detaylarını araştırmaya başladı. AÖF'e kayıt yaptırmak isteyenler başvuru tarihlerini yakından takip ediyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 akademik yılı için kayıt ve kayıt yenileme süreçlerine hazırlanıyor. Adaylar ise takvimi merakla bekliyor.

2025 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 öğretim yılı için çeşitli kayıt türlerine yönelik takvimi duyurdu. İkinci üniversite kayıtları 21 Temmuz-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Herhangi bir üniversiteden mezun olan adaylar, sınavsız olarak ikinci üniversite kayıtlarını yapabilir.

Açıköğretim üniversiteleri takvimi üniversiteden üniversiteye farklı gösterebiliyor. Bu nedenle tercih edilecek okulun duyuruları yakından takip edilmeli.

2025 açıköğretim kayıtları ne zaman? 2. üniversite kayıt takvimi - 1. Resim

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ

Kayıt TürüÇevrimiçi Başvuru ve Kayıt TarihiSüre
İkinci Üniversite21 Temmuz 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma89 gün
ÖSYS Yeni Kayıt*ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır-
TR-YÖS18 Ağustos 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma61 gün
Dikey Geçiş*ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır-
Dikey Geçiş Ek Yerleştirme*ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır-
ÖSYS Ek Yerleştirme*ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır-
Sağlık Lisans Tamamlama*YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır-
Yatay Geçiş08 Eylül 2025 Pazartesi - 12 Eylül 2025 Cuma5 gün
Yatay Geçiş Ders Ekleme***13 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma5 gün
Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil)06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma12 gün

KİMLER AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABİLİR?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar veya halen öğrenim görenler ikinci üniversite programına kayıt yaptırabilir. Lisans öğrencileri ön lisans veya lisans, ön lisans öğrencileri ise yalnızca ön lisans programlarını seçebilir

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Fidan, açılış konuşmasını bu sözlerle yaptı: Filistin BM'ye üye yapılmalı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 YKS'de kaç kişi üniversiteye yerleşti? YÖK 2025 YKS istatistikleri merak ediliyor - Haberler2025 YKS'de kaç kişi üniversiteye yerleşti? YÖK 2025 YKS istatistikleri merak ediliyorFerdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek hangi üniversiteyi kazandı? Mimarlık istiyordu - HaberlerFerdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek hangi üniversiteyi kazandı? Mimarlık istiyorduYerleşenler ek tercih yapabilir mi? - HaberlerYerleşenler ek tercih yapabilir mi?Son dakika deprem nerede oldu? İstanbul, Bursa, Yalova sallandı - HaberlerSon dakika deprem nerede oldu? İstanbul, Bursa, Yalova sallandıYKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih süreci - HaberlerYKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih süreciTercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? - HaberlerTercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...