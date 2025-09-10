2025 DGS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 merkezî yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 8 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Bu süreçte bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme (ek tercih) süreci büyük önem taşıyor.

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan DGS'de, boş kalan kontenjanlar için bir kez daha tercih hakkı sunulacak. Ek tercih kılavuzunun ve başvuru takviminin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih işlemleri için kesin bir takvim ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin, kayıt döneminin tamamlanmasının ardından ek tercih takvimini ve kılavuzunu yayımlaması bekleniyor. Genel beklenti, ek tercih süreçlerinin Eylül ayı sonuna kadar başlaması yönünde.

DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS 2025 tavan ve taban puanları, merkezî yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte duyuruldu. ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verileri de paylaştı; buna göre toplamda 103 bin 76 aday tercih yaptı ve 56 bin 634 aday bir programa yerleşti.

Merkezî yerleştirmede boş kalan toplam kontenjan sayısı 19 bin 89 olarak belirlendi. Ancak kesin boş kontenjanlar, yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzunda ilan edilecek.