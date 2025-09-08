Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecini tamamlayan binlerce aday, güzel haber verildi. ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruyla beraber yerleştirme sonuşları açıkladı.

Yerleştirme sonuçları belli olan adaylar “DGS kayıtları ne zaman yapılacak?” sorusunu araştırıyor. ÖSYM’nin sonuç duyurusunun ardından adaylar, yerleştirme bilgilerini sonuç.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğreniyor.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS kayıt tarihleri belli oldu. Elektronik kayıt işlemleri 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılacaktır.

Üniversitelere şahsen giderek kayıt yaptırmak isteyenler ise 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

2025-DGS: YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla beraber DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı belli oldu. Şu ifadelerle duyurdu;

28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.