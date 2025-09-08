Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM 2025 DGS ek tercih ve yerleştirme takvimi

DGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM 2025 DGS ek tercih ve yerleştirme takvimi

- Güncelleme:
DGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM 2025 DGS ek tercih ve yerleştirme takvimi
Türkiye Gazetesi

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla heyecan dorukta. Binlerce aday yerleşirken yerleşemeyenler için gözler DGS ek tercih dönemine çevrildi.

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla kayıt süreci başlamış durumda. Ancak yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecini araştırıyor. Üniversitelere geçiş yapamayan öğrenciler, önümüzdeki süreçte yapılacak ek yerleştirme takvimini merak ediyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2025 DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla ilan edildi. Adaylar sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulama yapabildi. Yerleşme işlemleri tamamlandı. 56 bin 634 aday dört yıllık lisans programlarına geçiş hakkı kazandı. 

Ek tercih sürecine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki yerleştirme süreçlerine bakıldığında, ek tercihler genellikle boş kalan kontenjanlara göre üniversiteler ya da YÖK tarafından açıklanan takvime göre yapılmaktadır. 

Bu yıl da ek tercihlerin yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanların duyurulmasının ardından Eylül sonu veya Ekim başında ilan edilmesi bekleniyor.

Öğrencilerin, ek tercih dönemleri için ÖSYM'nin duyurularını takip etmesi gerekiyor. 

DGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM 2025 DGS ek tercih ve yerleştirme takvimi - 1. Resim

DGS YERLEŞTİRME KAYIT TAKVİMİ

ÖSYM sonucunun açıklanmasından sonra elektronik kayıt süreci 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Üniversite E-Kayıt” sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecek. 

Bu süreci başarıyla tamamlayan adaylar, üniversitelerin belirttiği belgeleri elden teslim ederek kayıtlarını kesinleştirecek. 

Kayıt yapamayan ya da herhangi bir programa geçiş hakkı elde edemeyen adaylar için yapılacak ek tercihler, boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak. Bu nedenle adayların hem ÖSYM hem de YÖK sayfalarını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

