2025 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS tercih sonucu sorgulama

2025 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS tercih sonucu sorgulama

- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi

DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber sorgulama işlemlerini sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan son dakika duyuruda sonuçların açıklandığı bilgisi verildi.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvurular yakın zaman önce alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DGS TERCİH SONUCU SORGULAMA

2025 DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ BELLİ OLDU

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmekte.

