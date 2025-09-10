2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak? İşte oturum tarihleri ve saatleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi oturumları, lisans mezunu adayların kamu kurumlarında uzman, müfettiş ve denetçi gibi A Grubu kadrolara atanmalarında önemli bir yere sahip.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları, 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebilirken sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak ve tercihler için yol gösterecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları, iki gün boyunca üç oturumda düzenlenecek.

Birinci gün olan 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, ilk oturum saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Aynı gün ikinci oturum ise saat 14.45'te başlayacak olup, adaylar 14.30'dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacak.

İkinci gün olan 14 Eylül 2025 Pazar günü ise üçüncü oturum yine saat 10.15'te başlayacak ve adaylar için son giriş saati 10.00 olarak belirlendi.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü 10.15 oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri sınavları yapılacak.

14.45 oturumunda Hukuk, İktisat ve Maliye alanları sınavları gerçekleştirilecek.

14 Eylül 2025 Pazar günü 10.15 oturumunda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik oturumları ile sınav maratonu sona erecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adayların sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden giriş yaparak sınav yerlerini gösteren belgelerine ulaşabilirler.

Sınav giriş belgesi, adayların sınava girecekleri sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yanı sıra adayın fotoğrafını içerir. Sınav günü bu belgenin ve fotoğraflı kimlik belgesinin yanlarında bulundurulması zorunludur.

ÖSYM, belgelerin renkli veya renksiz çıktısının kabul edildiğini belirtir ancak fotoğrafın net görünmesi önem taşır. Şifresini unutan adaylar AİS üzerinden yeni şifre oluşturabilir.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NEDİR, HANGİ ALANLARI KAPSAR?

KPSS Alan Bilgisi sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, müfettiş, denetçi, uzman yardımcısı ve mühendis gibi A Grubu kadrolara atanmak isteyen lisans mezunu adayların kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarından farklı olarak, adayların mezun oldukları veya hedefledikleri mesleğe yönelik özel bilgi birikimini değerlendirir.

Sınav, adayların seçimine göre farklı oturumlarda yapılır ve genellikle iki güne yayılır. Sınavın kapsadığı temel alanlar şunlardır: Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Adaylar, başvuruda bulundukları kadronun gerektirdiği alanlara göre ilgili oturumlara katılırlar.