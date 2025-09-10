Ortaöğretim KPSS ne zaman? 2025'te lise KPSS yapılacak mı!

KPSS şu sıralar en çok araştırılan konuların başında geliyor. İnternet aramalarında önce çıkan başlıklardan biri de Ortaöğretim KPSS ne zaman, liseliler için 2025'te KPSS yapılacak mı? yönünde oluyor. Devlet dairelerinde çalışmak isteyen binlerce lise mezunu aynı şeyi araştırıyor. Peki bu sene liseliler için KPSS var mı? İşte ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını 2024 yılında organize etmişti. Geçen yıl istediği puanı elde edemeyenler ya da bu yıl mezun olacak adaylar şimdi ise 2025 KPSS oturumlarına odaklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

2025'TE LİSE KPSS YAPILACAK MI?

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.