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2025 Masterchef düellolar ne zaman başlayacak? Ana kadro merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 Masterchef düellolar ne zaman başlayacak? Ana kadro merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Masterchef Türkiye 2025 sezonu, 14 Haziran'da TV8'de yayın hayatına başladı. Bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturuyor. Üçlü elemeler, düellolar ve ana kadroya kalan yarışmacıların başlayacağı tarih merak ediliyor.

MasterChef Türkiye 2025 sezonu 14 Haziran Cumartesi günü TV8'de başladı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu program, her yıl olduğu gibi büyük bir heyecana neden oluyor. İlk elemelerin ardından 3'lü eleme turu, düellolar ve ana kadronun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 

MASTERCHEF DÜELLOLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü başladı. Jüri üyeleri ilk aşamada başvuran adayların yaptığı yemeklere göre ana üçlü eleme turuna kalıp kalmadıklarına karar veriyor. İlk eleme turlarının arından ikinci ve üçüncü turda üçlü elemeler, düellolar başlıyor. Bu tarih ise sezonun başlangıcından yaklaşık 3 haftaya denk geliyor. Masterchef düellolar ve ana kadronun başlaması temmuzun ilk haftalarında olması bekleniyor. 

2025 Masterchef düellolar ne zaman başlayacak? Ana kadro merak ediliyor - 1. Resim

MASTERCHEF 2025 ANA KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef 2025 ana kadro henüz oluşmadı. Ancak, her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir eleme süreci yaşanıyor. İlk haftalarda yarışmacılar bireysel yemekleriyle yarışarak jüriyi etkilemeye çalışıyor. Seçilen yardımcıların ardından bir üst tura çıkan yarışmacılar 3'lü eleme turunu oynuyor. Bu etaptan çıkan yarışmacılar ise ana kadroda yarışmaya hak kazanıyor. 

2025 Masterchef düellolar ne zaman başlayacak? Ana kadro merak ediliyor - 2. Resim

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ

2025 sezonunda da jüri üyeleri değişmedi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu MasterChef jüri koltuğunda oturmaya devam edecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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