2025 Safer ayı ne zaman bitiyor?
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Safer ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Muharrem ayının sona ermesini ardından "Safer ayı ne zaman bitiyor?" sorusu gündeme geldi.
İslam takviminde yılın ikinci ayı olan Safer ayı, 2025 yılında da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından gelen Safer ayı, önemli bir zaman dilimidir.
SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
2025 yılı itibarıyla Safer ayı 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü noktalanacak.
Bu yıl 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başlayan Safar ayı 29 gün sürecektir. Bu dönemin sonunda yani 24 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Rebiülevvel ayına geçilecektir.
SAFER AYI İBADETLERİ
Safer ayı, Hicrî takvimin ikinci ayı olarak bilinir. Bu ay, bazı toplumlarda uğursuzlukla anılsa da, İslam’da böyle bir inanç söz konusu değildir. Rivayetlere göre bu ayda yaşanan bazı sıkıntılardan kaynaklı safer ayı şanssız olarak görülmeye başlanır. Ancak İslamî döneme geçildiğinde bu yanlış algıyı düzeltmek adına safer ayına 'saferü'l-hayr' ya da 'saferü'l-muzaffer' denilmeye başlanır.
Her ay gibi Safer de Allah’ın ayıdır. Bu nedenle müminler için bu ay ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir dönemdir.