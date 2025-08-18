Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 Safer ayı ne zaman bitiyor?

2025 Safer ayı ne zaman bitiyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 Safer ayı ne zaman bitiyor?
Hicri Takvim, İslam, Muharrem Ayı, Ramazan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Safer ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Muharrem ayının sona ermesini ardından "Safer ayı ne zaman bitiyor?" sorusu gündeme geldi.

İslam takviminde yılın ikinci ayı olan Safer ayı, 2025 yılında da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.  Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından gelen Safer ayı, önemli bir zaman dilimidir. 

Safer ayı ne zaman bitiyor? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
2025 Safer ayı ne zaman bitiyor? - 1. Resim

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yılı itibarıyla Safer ayı 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü noktalanacak.

Bu yıl 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başlayan Safar ayı 29 gün sürecektir. Bu dönemin sonunda yani 24 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Rebiülevvel ayına geçilecektir.

2025 Safer ayı ne zaman bitiyor? - 2. Resim

SAFER AYI İBADETLERİ

Safer ayı, Hicrî takvimin ikinci ayı olarak bilinir. Bu ay, bazı toplumlarda uğursuzlukla anılsa da, İslam’da böyle bir inanç söz konusu değildir. Rivayetlere göre bu ayda yaşanan bazı sıkıntılardan kaynaklı safer ayı şanssız olarak görülmeye başlanır. Ancak İslamî döneme geçildiğinde bu yanlış algıyı düzeltmek adına safer ayına 'saferü'l-hayr' ya da 'saferü'l-muzaffer' denilmeye başlanır.

Her ay gibi Safer de Allah’ın ayıdır. Bu nedenle müminler için bu ay ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir dönemdir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Petrol akışı kesildi! Ukrayna'dan Macaristan'a misillemeBakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yasak Elma dizisindeki Erim neden değişti? - HaberlerYasak Elma dizisindeki Erim neden değişti?İlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri - Haberlerİlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İlkokul uyum haftası tarihi - Haberler1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?Star TV'de Aramızda Kalsın neden yok? - HaberlerStar TV'de Aramızda Kalsın neden yok?Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum - HaberlerPınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durumAmedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerAmedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...