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2025 Temmuz Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 Temmuz Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Geri sayım başladı
Valorant, Temmuz, İndirim, Silah, Koleksiyon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen 2025 Temmuz Valorant gece pazarına geri sayım başladı. Oyunculara indirimli silah görünümleri sunmaya hazırlanırken etkinlik seçkin, lüks ve premium seviyelerden koleksiyonunuzu zenginleştirme fırsatı sunacak.

Valorant oyuncularının iple çektiği Gece Pazarı tarihleri belli oldu. 2025 Temmuz Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek  araştırılırken etkinlik özel tekliflerle oyunculara koleksiyonlarını genişletme fırsatı sunulacak.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Valorant Gece Pazarı, 2025'te 10 Temmuz Perşembe gününden 24 Temmuz Perşembe gününe kadar aktif olacak. Bu iki haftalık süre boyunca oyunculara çeşitli seviyelerden rastgele seçilen altı silah görünümü indirimli olarak sunulacak. 

Etkinlik, Valorant'ın 4. bölümünün hemen ardından gerçekleşecek. Riot Games, Ağustos ayında beklenen gece pazarı etkinliğini Temmuz ayına çekerek oyuncuları heyecanlandırdı. 

Oyuncular koleksiyonlarını tamamlamak ve favori görünümleri elde etmek için Valorant Gece Pazarı'nı bekliyor.

2025 Temmuz Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Geri sayım başladı - 1. Resim

VALORANT GECE PAZARI'NA NASIL BAKILIR?

Gece Pazarı'na erişmek oldukça basit. Oyuna ilk giriş yapıldığında ana menünün sol tarafında beliren uyarıyla Gece Pazarı'nın başladığı görülecek.

Ardından etkinliğe erişmek için ekranın sağ üst köşede mağaza sekmesinin hemen yanında yer alan kart sembolüne tıklamanız gerekiyor. Sembol, Gece Pazarı süresince aktif kalmaya devam edecek.

Görünümler rastgele seçilirken oyuncuların sahip olduğu görünümler tekrar sunulmaz. Sunulan görünümler iki haftanın ardından kaybolur ve değiştirilmez.

2025 Temmuz Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Geri sayım başladı - 2. Resim

VALORANT GECE PAZARI YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

Valorant Gece Pazarı, genellikle her bölümde bir kez düzenleniyor. Bu da yılda 5-6 etkinliğe denk gelmekte. Riot Games, Valorant oyununun çıkışından bu yana her bölümde bir Gece Pazarı sunuyor. Her seferinde oyunculara farklı görünümler ve koleksiyonlar sunularak koleksiyonları genişletme fırsatı sunuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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