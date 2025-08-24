Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afyon'da deprem mi oldu? 24 Ağustos deprem listesi açıklandı, işte son dakika sarsıntılar

- Güncelleme:
Afyon&#039;da deprem mi oldu? 24 Ağustos deprem listesi açıklandı, işte son dakika sarsıntılar
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 Ağustos deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Özellikle Afyonkarahisar merkez ve Balıkesir Sındırgı çevresinde sarsıntılar devam ediyor. Afyon'da deprem mi oldu? İşte 24 Ağustos deprem listesi...

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri tek tek listeliyor. Şu anda deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, her iki kurumun listesinden en son depremin nerede, kaç şiddetinde ve hangi saatte olduğunu öğreniyor.

Peki, Afyon'da deprem mi oldu? İşte 24 Ağustos son depremler listesi...

Afyon'da deprem mi oldu? 24 Ağustos deprem listesi açıklandı, işte son dakika sarsıntılar - 1. Resim

AFYON'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD depremler listesinde yer alan verilere göre, Afyonkarahisar merkez ve Balıkesir Sındırgı çevresinde çok sayıda sarsıntı yaşanıyor. 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşen son depremler ise şöyle:

24 AĞUSTOS PAZAR AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih (TS)YerBüyüklükDerinlik (Km)
2025-08-24 19:25:58Sındırgı (Balıkesir)1.27.01
2025-08-24 19:25:37Sındırgı (Balıkesir)1.17.01
2025-08-24 19:20:56Merkez (Afyonkarahisar)2.17.0
2025-08-24 19:20:06Merkez (Afyonkarahisar)2.66.98
2025-08-24 19:11:45Sındırgı (Balıkesir)1.36.99
2025-08-24 19:08:52Merkez (Afyonkarahisar)2.87.01
2025-08-24 19:08:29Merkez (Afyonkarahisar)2.97.03
2025-08-24 19:07:06Merkez (Afyonkarahisar)2.37.0
2025-08-24 19:03:29Sındırgı (Balıkesir)2.07.0
2025-08-24 18:49:22Sındırgı (Balıkesir)1.17.0

24 AĞUSTOS PAZAR KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Afyon'da deprem mi oldu? 24 Ağustos deprem listesi açıklandı, işte son dakika sarsıntılar - 2. Resim

