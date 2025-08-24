Afyon'da deprem mi oldu? 24 Ağustos deprem listesi açıklandı, işte son dakika sarsıntılar

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri tek tek listeliyor. Şu anda deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, her iki kurumun listesinden en son depremin nerede, kaç şiddetinde ve hangi saatte olduğunu öğreniyor.

Peki, Afyon'da deprem mi oldu? İşte 24 Ağustos son depremler listesi...

AFYON'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD depremler listesinde yer alan verilere göre, Afyonkarahisar merkez ve Balıkesir Sındırgı çevresinde çok sayıda sarsıntı yaşanıyor. 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşen son depremler ise şöyle:

Tarih (TS) Yer Büyüklük Derinlik (Km) 2025-08-24 19:25:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7.01 2025-08-24 19:25:37 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7.01 2025-08-24 19:20:56 Merkez (Afyonkarahisar) 2.1 7.0 2025-08-24 19:20:06 Merkez (Afyonkarahisar) 2.6 6.98 2025-08-24 19:11:45 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 6.99 2025-08-24 19:08:52 Merkez (Afyonkarahisar) 2.8 7.01 2025-08-24 19:08:29 Merkez (Afyonkarahisar) 2.9 7.03 2025-08-24 19:07:06 Merkez (Afyonkarahisar) 2.3 7.0 2025-08-24 19:03:29 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 7.0 2025-08-24 18:49:22 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7.0