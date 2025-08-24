Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sane neden uzun kollu forma giyiyor, kolunda yara izi mi var?

Sane neden uzun kollu forma giyiyor, kolunda yara izi mi var?
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, sahalara yıllardır yaz kış demeden uzun kollu formayla çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım taraftarları ise Sane’nin kolundaki forma tercihini ve olası yara izi iddialarını araştırıyor.

Galatasaray'ın 29 yaşındaki yıldız futbolcusu Leroy Sane, sahadaki performansı kadar forma tercihiyle de adından söz ettiriyor. Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçında oyuncular sahaya kısa kollu forma ile çıkarken, Sane ise geleneğini bozmadı.

Peki, Leroy Sane neden uzun kollu forma giyiyor? Sarı-kırmızılı takım taraftarları merak ediyor.

SANE NEDEN UZUN KOLLU FORMA GİYİYOR?

Yaz kış demeden yıllardır sahalara uzun kollu forma ile çıkan Sane'nin bu tercihte bulunmasının altında özel bir sebep bulunmuyor. Sane’nin bu seçiminin alışkanlık kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Yıldız futbolcu, Bayern Münih’te oynarken de aynı geleneği sürdürüyordu.

SANE'NİN KOLUNDA YARA İZİ Mİ VAR?

Leroy Sane’yi sahada uzun kollu forma ile görenler, "Sane'nin kolunda yara izi mi var?" sorusunu akıllara getiriyor.

Ancak Sane'nin kolunda herhangi bir yara izi bulunmuyor.

