2025-TUS 2. dönem sonuçları açıklandı: TUS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanan 2025-TUS 2. dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2025-TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınav sonuçları 12 Eylül günü açıklandı.

ÖSYM konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi;

17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 22 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

https://sonuc.osym.gov.tr/

2025 TUS 2. DÖNEM OTURUMLARI HAKKINDA

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-TUS 2 Dönem sınavı 14 il ve 15 sınav merkezinde, 2025-STS Tıp Doktorluğu ise yalnız Ankara'da iki sınav şeklinde yapılmıştı.

TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 33 bin 408, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 33 bin 258 aday katılım sağlamıştı.

İki aşamada gerçekleştirilen STS Tıp Doktorluğu'na ise toplam 100 aday katılmış, sınavlarda ise 7 bin 783 görevli yer almıştı.