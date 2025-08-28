TUS ne zaman açıklanacak? İşte puan hesaplama sistemi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem oturumu sonrası gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrildi. Peki tarih belli mi, TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? şu sıralar internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. İşte TUS 2 ile ilgili ayrıntılar...

TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2 sonuçları henüz açıklanmadı.

TUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile netlik kazandı. Buna göre sınav sonuçları 12 Eylül'de ilan edilecek.

TUS PUAN HESAPLAMA SİSTEMİ

Adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı olarak toplanacak. Her dört yanlış, bir doğruyu götürecek. Ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.