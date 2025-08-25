2025 YKS taban puanları: Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS tercih işlemleri 13 Ağustos'ta tamamlanmıştı. ÖSYM bu sabah üniversite sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'nin resmi sitesini milyonlarca kişi ziyaret ederken şimdi gözler taban puanlarına çevrildi.

İyi bir üniversiteye tercihi yapmak isteyen adaylar tercih kılavuzunu incelemeye başladı. İşte, TYT-AYT-YDT 2025 YKS taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölümler...

2025 YKS TABAN PUANLARI:

2025 yılı için YKS taban puanları şu an için belli değildir. Taban puanlar 2024 verilerine göre hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel kılavuzu esas alınmalıdır. Puanlar, kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sırasına göre değişebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

200-220 puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekan Tasarımı

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

220-250 puan ile bazı 2 yıllık bölümlerin dışında eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı tercih edilebilecek 4 yıllık programlar şunlardır;

2 Yıllıklar:

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Ameliyathane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

İlahiyat (AÖF)

Açıköğretim İşletme / İktisat

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

250-280 puan aralığında bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

Tarih – Devlet üniversiteleri

İktisat / İşletme

Rekreasyon

Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları