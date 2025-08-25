Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 YKS taban puanları: Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

2025 YKS taban puanları: Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

- Güncelleme:
2025 YKS taban puanları: Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre, YKS tercih kılavuzunun 30 Temmuz'da erişime açılacağı belli oldu. Böylelikle adaylar YÖK Atlas üzerinden üniversite eğitim görecekleri bölümleri saptayabilecek. Ayrıca 2 ve 4 yıllık TYT-AYT ve YDT ile alan bölümleri araştırılıyor. Peki, Kaç puanla hangi bölüme girerim? İşte 2025 YKS taban puanları....

YKS tercih işlemleri 13 Ağustos'ta tamamlanmıştı. ÖSYM bu sabah üniversite sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'nin resmi sitesini milyonlarca kişi ziyaret ederken şimdi gözler taban puanlarına çevrildi.

2025 YKS taban puanları: Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları - 1. Resim

İyi bir üniversiteye tercihi yapmak isteyen adaylar tercih kılavuzunu incelemeye başladı. İşte, TYT-AYT-YDT 2025 YKS taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölümler...

2025 YKS taban puanları: Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları - 2. Resim

2025 YKS TABAN PUANLARI:

2025 yılı için YKS taban puanları şu an için belli değildir. Taban puanlar 2024 verilerine göre hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel kılavuzu esas alınmalıdır. Puanlar, kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sırasına göre değişebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

2025 YKS taban puanları: Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları - 3. Resim

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

200-220 puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

  • Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
  • Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Adalet
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Çocuk Gelişimi
  • İç Mekan Tasarımı

2025 YKS taban puanları: Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları - 4. Resim

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

220-250 puan ile bazı 2 yıllık bölümlerin dışında eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı tercih edilebilecek 4 yıllık programlar şunlardır;

2 Yıllıklar:

  • Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Gıda Teknolojisi
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

  • İlahiyat (AÖF)
  • Açıköğretim İşletme / İktisat
  • Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

2025 YKS taban puanları: Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları - 5. Resim

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

250-280 puan aralığında bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

  • Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
  • Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
  • Tarih – Devlet üniversiteleri
  • İktisat / İşletme
  • Rekreasyon
  • Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Radyo, Televizyon ve Sinema

2025 YKS taban puanları: Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları - 6. Resim

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

  • Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
  • Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Felsefe
  • Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi

