Güncelleme:
2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, ek tercih sürecinin detaylarını merak ediyor. 'Kimler YKS ek tercih yapabilir, tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi' konuları araştırılıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından, ek tercih dönemi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Adaylar, özellikle tercih yapmayanların ek tercih hakkından yararlanıp yararlanamayacağını araştırıyor.

TERCİH YAPMAYANLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS’de ilk tercih döneminde herhangi bir nedenle tercih yapmayan adaylar, ÖSYM’nin ek yerleştirme sürecinde bu haklarını kullanabilecek.

ÖSYM’nin resmi açıklamalarına göre 2025 YKS’de tercih yapmamış olanlar, ek tercih döneminde boş kalan kontenjanlar için başvuru yapma fırsatına sahip olacak. 

Ek tercih süreci, genellikle üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlıyor.

KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?

YKS ek tercih hakkı, merkezi yerleştirme döneminde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya ilk tercih döneminde hiç tercih yapmayan adaylara tanınıyor.

Ayrıca özel yetenek sınavıyla bir programa yerleşen adaylar da merkezi yerleştirme puanlarıyla ek tercih yapabilir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün öğretim programına veya kontenjansız açık öğretim programına yerleşen adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç ek tercih yapamaz.

Ek tercih yapabilmek için adayların 2025 YKS’de yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması ve tercih edilecek programın taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmaları gerekiyor. 

EK TERCİH SÜRECİ

Adaylar, ek tercih döneminde en fazla 24 tercih yapabilir. Tercihlerin, ÖSYM’nin ek tercih kılavuzundaki boş kontenjanlar ve taban puanlara uygun yapılması gerekiyor.

