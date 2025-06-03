2025 YKS'ye kaç kişi girecek? Başvuru sayısı açıklandı

YKS 2025 başvuru sayıları YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından duyuruldu. Üniversite sınavına sayılı günler kala adaylar 2025 YKS kaç kişi girecek merak ediliyor. Geçen yıla göre bu yıl 600 bin daha az başvuru yapıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için başvuru sayıları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklandı Geçen yıla kıyasla yaklaşık 600 bin daha az adayın başvurması dikkat çekti.

2025 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 YKS’ye toplam 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğunu duyurdu. Bu rakam, 2024 YKS’ye başvuran 3 milyon 120 bin 883 adaya kıyasla yaklaşık 560 bin 243 daha az. Bu da son yıllarda görülen en büyük başvuru düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Özvar, başvuran adaylardan 1 milyon 375 bin 383’ünün kız, 1 milyon 185 bin 257’sinin ise erkek olduğunu belirtti. Ayrıca, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 215 bin 447 adayın başvurduğu açıklandı.

Özvar, sınava katılacak adayların 831 bin 487’sinin ortaöğretim son sınıf öğrencisi, 1 milyon 102 bin 955’inin ise daha önce herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş adaylardan oluştuğunu belirtti.

TYT, AYT, YDT KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2025?

2025 YKS’de Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) tüm adaylar katılırken, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 215 bin 447 aday başvurdu.

2025 YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklamasına göre, 2025 YKS’ye toplam 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. Bu rakam, 2024’teki 3 milyon 120 bin 883 başvuruya kıyasla yaklaşık 560 bin 243 daha az.