2026 BELMEK kurs kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Branş sınırlaması getirildi

Ankara Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların ilgilisini çekiyor. Bu sene branş sınırlaması getirildiği öğrenildi. Peki 2026 BELMEK kurs kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte başvuru detayları ve tüm merak edilenler...

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK kursları için 2025-2026 dönemi kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu, belli oldu. Bu sene farklı olarak 2 branş sınırlaması getirildi. Peki 2026 BELMEK kurs kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak, BELMEK başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar... 

BELMEK KURS KAYITLARI BAŞLADI MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELMEK kursları, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi kayıtları başladı. Yeni dönemde kursiyerler yalnızca iki farklı branş için kayıt yaptırabilecek. Öte yandan üç sene aynı branşa devam edenlerin dördüncü yılda farklı bir branşa yönelmeleri zorunlu hale getirilecek. 

BELMEK KURS KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

BELKMEK Kurslarına katılmak isteyenlerin öncelikle sisteme üye olması gerekiyor. Kurs kayıtları bölgelere göre online sistem üzerinden yapılır.  Başvuru tarihleri ve saatleri belediyenin sosyal medya hesapları ile belmek.ankara.bel.tr adresinden öğrenilebilir. Kayıt sırasında yalnızca gidilmek istenen bölge ve branş tercih edilebilecek. Farklı bölgelerdeki kurslara yapılan başvurular geçerli sayılmayacak ve başka bir bölgeye aktarılmayacak.

BELMEK KURSLARI NERELERDE VAR?

Kurslar Mamak, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Çayyolu ve Çankaya bölgelerinde açılacak. Ayrıca Elmadağ, Pursaklar, Çubuk, Etimesgut, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Beypazarı, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde de eğitimler verilecek.

