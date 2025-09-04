2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Ön kayıt ve kayıt yenileme süreci sona eriyor!

2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek heyecanla bekleniyor. 2026 yılında kutsal yolculuğa çıkmak isteyen binlerce vatandaş için kritik tarih yaklaşıyor. Ön kayıtların tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekilişiyle kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak isimler açıklanacak. Kura sonuçlarının ardından kesin kayıt hakkı elde eden adaylar, hac ibadetini yerine getirmek üzere hazırlıklarını yapmaya başlayacak.

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2026 yılında hacca gitmek isteyen adaylar için ön kayıt süreci 11 Ağustos’ta başladı ve 5 Eylül’de sona erecek. Kayıt döneminin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı kura çekimini gerçekleştirecek. Çekilişin ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler ilan edilecek.

HAC ÖN KAYITLARI BİTTİ Mİ?

2026 hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Eylül’de sona erecek. 5 Eylül'e kadar başvurularını tamamlayan hacı adayları, kura çekimine katılma hakkı elde edecek. Ayrıca 2025 yılında kuraya katıldığı halde hacca gidemeyen vatandaşlar da bu yıl kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için ön kayıt yaptırmak isteyen adayların belirlenen ücreti ödemeleri gerekiyor. Bu yıl hacı adayları, başvuru sırasında 950 TL ön kayıt bedelini yatırarak işlemlerini tamamlıyor.

Kayıt sürecinde adayların konaklama tercihini de yapmaları gerekiyor.