Açık Lise 1. Dönem kayıtları başladı mı, ne zaman? 2025-2026 AÖL başvuru detayları...

2025-2026 eğitim ve öğretim açık lise kayıtları yakın takibe alınıyor. Öğrenim hayatına açıktan devam etmek isteyen öğrenciler Açık lise kayıtları ne zaman? diye araştırıyor. Adaylar AÖL sınav ücretini ödedikten sonra kayıt süreci başlayacak. Peki Yeni dönem AÖL kayıtları  ne zaman yapılacak? İşte detaylar... 

Açık lise kayıt takvimi merak ediliyor. AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise kayıt takvimi ile ilgili her şey soruşturuluyor. Yeni dönem AÖL kayıtları  ne zaman yapılacak, kayıt yenileme ne zaman, sınav ücreti kaç para? İşte merak edilen sorular ve cevapları... 

AÇIK LİSE NE, KİMLER GİREBİLİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması adına okuyabildikleri lisedir. Bu lise 1992 senesinde alınan bir karar üzerine kurulmuştur. uzaktan öğretim esasına dayalıdır. Bu liseye yazılan öğrenciler eğitimlerini basılı yayın, TV ve radyo yayınları arayıcılığı ile alırlar.

AÇIK LİSE KAÇ YIL?

Normal liseler gibi açık liseler de 4 yıl, toplamda 8 dönemdir. Ancak 18 yaşından büyükler için yılda üç sınav hakkı verilmiştir. Şayet bu haktan faydalanılırsa 2.5 yılda açık lise tamamlanabilir.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi, 2025-2026 1. dönem kayıt yenileme tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene ilk dönem kayıtları 28 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında alındı. Kayıt işlemleri için detaylar MEB kılavuzunun yayınlanmasıyla netleşecek. 

AÇIK LİSE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, MEB tarafından yayınlanacak Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Kılavuzu doğrultusunda tamamlanacak. Açık lise sınav ücreti kılavuz yayınlanınca öğrenilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

