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2026-BKUBTS sınav yerleri açıklandı (BKUBTS sınav giriş belgesi sorgulama)

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2026-BKUBTS sınav yerleri açıklandı (BKUBTS sınav giriş belgesi sorgulama)
Başlık Resmi2026-BKUBTS sınav yerleri açıklandı (BKUBTS sınav giriş belgesi sorgulama)

2026 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2026-BKUBTS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların sınav günü BKUBTS sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.

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18 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı’na (2026-BKUBTS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı..

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 12 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

2026-BKUBTS sınav yerleri açıklandı (BKUBTS sınav giriş belgesi sorgulama)
Başlık Resmi2026-BKUBTS sınav yerleri açıklandı (BKUBTS sınav giriş belgesi sorgulama)

2026-BKUBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-BKUBTS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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