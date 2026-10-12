2026-BKUBTS sınav yerleri açıklandı (BKUBTS sınav giriş belgesi sorgulama)
2026 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2026-BKUBTS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların sınav günü BKUBTS sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.
18 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı’na (2026-BKUBTS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı..
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 12 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
2026-BKUBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-BKUBTS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.