KPSS Ortaöğretim Sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösteriliyor. İşte KPSS Ortaöğretim soru kitapçıkları görüntülemeyle ilgili bilinmesi gerekenler...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 25 Ekim'de uygulanan 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların yanıtları "ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişime sunuldu.

2026-KPSS Ortaöğretim soru kitapçıkları yayımlandı (KPSS cevap kağıtları görüntüleme)

KPSS CEVAP KAĞITLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme"ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler.

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