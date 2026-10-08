2026 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi oldu... Anne Carson kimdir?

Nobel Edebiyat Ödülü, Kanadalı şair, deneme yazarı ve çevirmen Anne Carson'a verildi. Şiir, kurmaca ve akademik çalışmalar arasındaki sınırları aşan eserleriyle tanınan Carson’a, ödülle birlikte 12 milyon İsveç kronu verilecek. Carson'ın en bilinen kitapları arasında "Eros the Bittersweet", "Autobiography of Red", "Men in the Off Hours" ve "The Beauty of the Husband" yer alıyor.

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2026 Nobel Edebiyat Ödülü, "klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler sunan, cesur ve yenilikçi eserleri" dolayısıyla 76 yaşındaki Kanadalı yazar ve şair Anne Carson'a verildi.

ANNE CARSON KİMDİR?

Kanadalı şair, denemeci, romancı, eleştirmen, akademisyen, çevirmen Anne Carson, 1950 yılında Toronto'da dünyaya geldi. Toronto Üniversitesinde eğitim alan ve yüksek lisansını ve doktorasını da aynı üniversitede tamamlayan Carson, 1979'dan bu yana Kanada ve ABD'deki McGill, Michigan, New York ve Princeton üniversiteleri dahil çeşitli yükseköğretim kurumlarında klasik edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat ve hayal gücü yüksek yazarlık alanlarında dersler verdi.

Halen Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

Carson, Kanada edebiyatına katkılarından dolayı 2005'te Kanada Nişanı ile onurlandırıldı.

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