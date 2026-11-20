2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercihleri için tavkvim belirlendi. Adayların belirtilen tarihler arasından TUS ek tercih başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, TUS ek tercihleri için son gün ne zaman?

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2026-TUS 2. Dönem ek tercih takvimi ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 20-26 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların süreci doğru şekilde yönetmesi için 2026-TUS ek tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi öneriliyor.

2026-TUS 2. Dönem ek tercih takvimi açıklandı (Ek yerleştirme için son gün ne zaman?)

TUS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 20 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 26 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2026-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

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