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21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolatası, ankastre seti ve daha fazlası geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolatası, ankastre seti ve daha fazlası geliyor
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21 Mayıs ŞOK market aktüel ürünler kataloğuyla onlarca indirimli ürün raflarda yerini alıyor. ŞOK 21 Mayıs - 10 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bayram çikolatası, ankastre seti ve pek çok ürün geliyor.

ŞOK 21 Mayıs - 10 Haziran arasındaki tarihlerde aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 21 Mayıs Salı günü itibarıyla ŞOK aktüel ürünler bayram çikolatası, pedallı traktör ve mutfak malzemeleri giriyor. 

21 MAYIS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Karmen Çikolata 169 TL

Şölen Çikolata 50 TL

Ülker Çikolata 199 TL

Beyoğlu Dubai Çikolatası Hediyelik 249 TL

21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolatası, ankastre seti ve daha fazlası geliyor - 1. Resim

Ülker Ece Fındıklı Çikolata 199 TL

Ülker Senfoni Fındık Kremalı Çikolata 169 TL

Mini İkramlık 115 TL

21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolatası, ankastre seti ve daha fazlası geliyor - 2. Resim

2.5 kg Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 119 TL

100 g Tchibo Türk Kahvesi 49.90 TL

1 L MeySu Şeftali Elma Suyu 39.90 TL

Ülker Şeker Çeşitleri 75 TL

1 L Ebru Limon Kolonyası 85 TL

21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolatası, ankastre seti ve daha fazlası geliyor - 3. Resim

28 cm Papilla Ragnar Tava 249 TL, 

2'li Papila Desert Tava Seti 399 TL, 

Papilla Ragnar Sunday Tencere 449 TL, 

20 cm Papilla Ragnar Sahan 199 TL, 

Papilla Bravo Pankek Tava 259 TL

21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolatası, ankastre seti ve daha fazlası geliyor - 4. Resim

Akdeniz 6 Parça Sahan Seti 999 TL, 

Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 699 TL, 

Emaye Kızartma Tavası 269 TL, 

Kumsal Saç Kavurma 289 TL.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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