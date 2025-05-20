21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bayram çikolatası, ankastre seti ve daha fazlası geliyor
21 Mayıs ŞOK market aktüel ürünler kataloğuyla onlarca indirimli ürün raflarda yerini alıyor. ŞOK 21 Mayıs - 10 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bayram çikolatası, ankastre seti ve pek çok ürün geliyor.
ŞOK 21 Mayıs - 10 Haziran arasındaki tarihlerde aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 21 Mayıs Salı günü itibarıyla ŞOK aktüel ürünler bayram çikolatası, pedallı traktör ve mutfak malzemeleri giriyor.
21 MAYIS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Karmen Çikolata 169 TL
Şölen Çikolata 50 TL
Ülker Çikolata 199 TL
Beyoğlu Dubai Çikolatası Hediyelik 249 TL
Ülker Ece Fındıklı Çikolata 199 TL
Ülker Senfoni Fındık Kremalı Çikolata 169 TL
Mini İkramlık 115 TL
2.5 kg Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 119 TL
100 g Tchibo Türk Kahvesi 49.90 TL
1 L MeySu Şeftali Elma Suyu 39.90 TL
Ülker Şeker Çeşitleri 75 TL
1 L Ebru Limon Kolonyası 85 TL
28 cm Papilla Ragnar Tava 249 TL,
2'li Papila Desert Tava Seti 399 TL,
Papilla Ragnar Sunday Tencere 449 TL,
20 cm Papilla Ragnar Sahan 199 TL,
Papilla Bravo Pankek Tava 259 TL
Akdeniz 6 Parça Sahan Seti 999 TL,
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 699 TL,
Emaye Kızartma Tavası 269 TL,
Kumsal Saç Kavurma 289 TL.